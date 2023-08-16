ضبط أطراف مشاجرة تسببت فى إصابة شخصين تصادف مرورهما فى الشارع بالقاهرة

كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

كشفت وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة عين شمس بمديرية أمن القاهرة من أحد المستشفيات باستقبالها أحد الأشخاص، وسيدة مصابين برش خرطوش بأماكن متفرقة بالجسم إثر إدعاء مشاجرة.

بالانتقال والفحص تبين نشوب مشاجرة بين كل من طرف أول سيدتين، طـرف ثانى أحد الأشخاص ونجله، جميعهم مقيمين بدائرة القسم بسبب خلافات بينهم قام خلالها أحد أفراد الطرف الثانى بإطلاق عيار نارى من سلاح نارى "فرد خرطوش" تجاه الطرف الأول، ونتج عن ذلك حدوث إصابة المجنى عليهما المشار إليها "واللذان تصادف مرورهما بمحل الواقعة".

عقب تقنين الإجراءات تمكنت قوات الأمن من ضبط طرفى المشاجرة، وبمواجهتهم اعترفوا بإرتكاب الواقعة، وتم بإرشادهم ضبط السلاح النارى المستخدم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.