صعود مؤشرات البورصة بمنتصف التعاملات مدفوعة بمشتريات أجنبية

كتب هانى الحوتى

ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية، بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين الأجانب، فيما مالت تعاملات المصريين والعرب للبيع، وسط تداولات تجاوزت 1.3 مليار جنيه.

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.83% ليصل إلى مستوى 18115 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.67% ليصل إلى مستوى 21928 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.91% ليصل إلى مستوى 7582 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.88% ليصل إلى مستوى 3671 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.82% ليصل إلى مستوى 5411 نقطة، وقفز مؤشر تميز بنسبة 0.89% ليصل إلى مستوى 5360 نقطة.

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 4 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء، وهم: الإسماعيلية مصر للدواجن، والكابلات الكهربائية المصرية، والمجموعة المتكاملة للأعمال الهندسية، والأولى للاستثمار والتنمية العقارية.

تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الإثنين، إذ باع مجلس إدارة شركات المنصورة للدواجن، وبالم هيلز للتعمير، والعربية لإدارة وتطوير الأصول عدد 150 ألف سهم، 250 ألف سهم، 162 ألف سهم، على التوالي، وباعت إدارة البنك التجاري الدولي (مصر) 7500 سهم.

فيما اشترى مجلس إدارة شركتي مصر لإنتاج الأسمدة-موبكو، والصناعات الهندسية المعمارية للإنشاء والتعمير-ايكون عدد 746.2 ألف سهم، 31.3 ألف سهم، على التوالي، واشترت مجموعة مرتبطة بشركتي مصر للفنادق، وبيراميزا للفنادق والقرى السياحية-بيراميزا عدد 4797 سهم، 78 سهم، على التوالي، واشترى مساهم رئيسي بشركة سبيد ميديكال 21.5 مليون سهم.

في سياق منفصل أعلنت عدد من شركات البورصة المصرية، نتائج الأعمال خلال الفترة المنتهية في 30 يونيو عام 2023، وحققت معظم الشركات نموًا في الإيرادات والأرباح مدفوعة بتحسن النشاط، وفروق العملات.

وحققت شركة راية القابضة للاستثمارات المالية، إيرادات بلغت 14.5 مليار جنيه خلال النصف الأول من عام 2023 مقابل 9.1 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي بنسبة نمو 59%، وبلغ صافي الربح 350 مليون جنيه مقارنة بـ170 مليون جنيه، ويرجع ذلك للتحسن الملحوظ في إيرادات المجموعة من العملة الأجنبية الناتجة من الشركات المصدرة أما للخدمات أو المنتجات "الأغذية المجمدة".

وحققت شركة السيراميك والبورسلين-الجوهرة، مبيعات بلغت 1.2 مليار جنيه خلال الفترة المالية المنتهية في 30 يونيو عام 2023 مقابل 884.9 ميون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي بنسبة نمو 136%، وبلغ صافي الربح المحقق 117.4 مليون جنيه مقارنة بمبلغ 83.2 مليون جنيه بنسبة نمو 141%.

وحققت شركة ماكرو جروب للمستحضرات الطبية (ماكرو كابيتال)، إيرادات بلغت 337.2 مليون جنيه خلال النصف الأول من عام 2023 بمعدل نمو سنوي 11%، وبلغ صافي الربح 29.3 مليون جنيه بمعدل انخفاض سنوي 59%، حيث يرجع ذلك إلى تراجع أرباح التشغيل بالإضافة إلى نمو صافي المصروفات التمويلية بشكل استثنائي.

وحققت الشركة الوطنية للصلب-عتاقة، مبيعات بلغت 922.7 مليون جنيه خلال النصف الأول من عام 2023 مقابل 1.3 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من عام 2022، وبلغ صافي الربح بعد الضريبة 410.7 مليون جنيه مقارنة مع 86.8 مليون جنيه.

وحققت شركة غاز مصر، إيرادات بلغت 2.1 مليار جنيه مقابل 3.1 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي، وبلغ صافي الربح بعد الضريبة 122.8 مليون جنيه مقارنة مع 103.5 مليون جنيه.