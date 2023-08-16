اليوم السابع
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الأربعاء، 16 أغسطس 2023 04:24 م
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صحة المنيا تقدم خدمات طبية مجانية لـ 1923 حالة خلال قافلة بمركز ديرمواس

الأربعاء، 16 أغسطس 2023 03:08 م
صحة المنيا تقدم خدمات طبية مجانية لـ 1923 حالة خلال قافلة بمركز ديرمواس صحة المنيا تقدم خدمات طبية مجانية لـ 1923 حالة
المنيا- حسن عبد الغفار

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تابع اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا، أعمال القافلة الطبية بقرية تانوف بمركز ديرمواس على مدار يومي الاثنين والثلاثاء الماضيين حيث تم الكشف الطبي وصرف الأدوية مجانا لحوالى 1923 حالة.
 
من جانبه، أكد الدكتور محمد حسانين وكيل وزارة الصحة بالمنيا أنه تم تقديم كافة الخدمات الصحية والعلاجية مجانا بواقع 325 حالة جراحة، 416 أطفال، 310 باطنة، 79 نساء، 85 أسنان، 239 رمد، 147 أنف وأذن، 270 جلدية، 52 تنظيم أسرة، إلى جانب إجراء 186 تحليلا مختلفا وعمل 14 حالة موجات صوتية، 6 حالات أشعة سينية و 82 كشف مبكر للضغط والسكر، و 10 حالات خلع أسنان وتحويل 56 حالة لاستكمال العلاج بالمستشفيات.
 
صحة المنيا تقدم خدمات طبية مجانية لـ 1923 حالة (2)
صحة المنيا تقدم خدمات طبية مجانية لـ 1923 حالة (2)

صحة المنيا تقدم خدمات طبية مجانية لـ 1923 حالة (1)
صحة المنيا تقدم خدمات طبية مجانية لـ 1923 حالة (1)

صحة المنيا تقدم خدمات طبية مجانية لـ 1923 حالة (4)
صحة المنيا تقدم خدمات طبية مجانية لـ 1923 حالة (4)

صحة المنيا تقدم خدمات طبية مجانية لـ 1923 حالة (3)
صحة المنيا تقدم خدمات طبية مجانية لـ 1923 حالة (3)

 


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