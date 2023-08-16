صحة المنوفية: جولات تفقدية لإدارة الأسنان شملت 31 وحدة صحية

المنوفية - محمود شاكر

أجرى فريق إدارة الأسنان بمديرية الصحة بمحافظة المنوفية، بقيادة الدكتورة جمالات الفقي مدير عام الإدارة، جولات تفقدية متنوعة .

حيث تم المرور على 31 وحدة بالإدارات الصحية على مستوى المحافظة بالإضافة للمرور على جميع المستشفيات بها .

جاء ذلك تنفيذاً لتوجيهات الدكتور خالد جمال عبد الغني وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، بضرورة المتابعة الدورية لكل ما يخص الصحة بالمنوفية بهدف رفع الكفاءة و زيادة معدلات الأداء.

تم متابعة التدخلات الفنية من حشو عادي وحشو عصب وتنضيف جير وتوفير المستلزمات وإجراءات مكافحة العدوى بالإضافة لمتابعة الأعطال بالأجهزة والتأكد من تقديم الصيانة الدورية بجميع الأماكن.