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صحة المنوفية: جولات تفقدية لإدارة الأسنان شملت 31 وحدة صحية

الأربعاء، 16 أغسطس 2023 10:55 م
صحة المنوفية: جولات تفقدية لإدارة الأسنان شملت 31 وحدة صحية جانب من الحملة
المنوفية - محمود شاكر

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أجرى فريق إدارة الأسنان بمديرية الصحة بمحافظة المنوفية، بقيادة الدكتورة جمالات الفقي مدير عام الإدارة، جولات تفقدية متنوعة . 
 
حيث تم المرور على 31 وحدة بالإدارات الصحية على مستوى المحافظة بالإضافة للمرور على جميع المستشفيات بها .
 
جاء ذلك تنفيذاً لتوجيهات الدكتور خالد جمال عبد الغني وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، بضرورة المتابعة الدورية لكل ما يخص الصحة بالمنوفية بهدف رفع الكفاءة و زيادة معدلات الأداء.
 
تم متابعة التدخلات الفنية من حشو عادي وحشو عصب وتنضيف جير وتوفير المستلزمات وإجراءات مكافحة العدوى بالإضافة لمتابعة الأعطال بالأجهزة والتأكد من تقديم الصيانة الدورية بجميع الأماكن.
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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