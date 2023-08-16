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صحة المنوفية: تدريب أطباء المستشفيات والوحدات على الإنعاش القلبى الرئوى

الأربعاء، 16 أغسطس 2023 11:03 م
صحة المنوفية: تدريب أطباء المستشفيات والوحدات على الإنعاش القلبى الرئوى تدريب الأطباء على الإنعاش القلبى الرئوى
المنوفية - محمود شاكر

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انتهت مديرية الصحة بمحافظة المنوفية من تدريب 21 طبيبا من المستشفيات والوحدات، فى محاضرة بعنوان BlS &CPR، على الإنعاش القلبى الرئوى والإسعافات الأولية، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، جاء ذلك بناء على تعليمات الدكتور إيهاب كمال مساعد وزير الصحة والسكان لشئون التعليم الطبى المهنى والتطوير المستمر، والمشرف على أكاديمية الأميرة فاطمة للتعليم الطبى المهنى، وتنفيذاً لتعليمات الدكتور خالد جمال عبد الغنى وكيل وزارة الصحة بالمنوفية.
 
ألقى المحاضرة الدكتورة مى الطباخ أخصائى العناية المركزة ومدرب الإنعاش القلبى، وتم التنظيم بإشراف الدكتورة إيمان مصطفى مدير إدارة التدريب والمدارس بالمديرية، والدكتورة عائشة الأبيض، والدكتور محمود باظه مسئولى تدريب بالإدارة.
 
جدير بالذكر أن ذلك التدريب يأتى فى إطار فعاليات خطة التدريب الخاصة بقسم التدريب بإدارة التدريب والمدارس بالمديرية، والتى تم وضعها طبقاً للاحتياجات التدريبية للمستشفيات والإدارات الطبية التابعة للمديرية ضمن برنامج تقييم الأداء WPA، وذلك لرفع كفاءة الأطقم الطبية المنوطة بتقديم الخدمات الطبية للمواطنين بجميع أنحاء المحافظة.

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