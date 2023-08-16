"صحة الإسكندرية" تفتتح مركزًا طبيًا للأسنان بوحدات طب الأسرة بالعامرية

أعلنت مديرية الصحة بالإسكندرية ، افتتاح عيادة أسنان بوحدة طب أسرة أحمد عرابى بالعامرية ، حيث تفقدت الدكتورة أميرة طهيو وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية يرافقها الدكتور مراد ظريف مدير منطقة العامرية الطبية والدكتور أشرف سليم مدير إدارة الأسنان وحدة طب أسرة أحمد عرابي بمنطقة العامرية الطبية . وافتتحت عيادة الأسنان بالوحدة لتقديم خدمات الكشف و الخلع و الحشو وعلاج اللثة لأهالي المنطقة، كما تفقدت العيادات والصيدلية والمعمل وغرفة المبادرات وجميع الخدمات المقدمة واستمعت لرأي المنتفعين ورضائهم عن الخدمات المقدمة، في إطار الحملة القومية 100 يوم صحة و متابعة لتقديم و تكثيف جميع الخدمات الصحية في مختلف الأماكن بمحافظة الإسكندرية.

ثم تفقدت وكيل الوزارة و الوفد المرافق لها وحدة طب أسرة الجزائر بمنطقة العامرية الطبية لمتابعة سير العمل بمكتب الصحة والطوارئ والعيادات و المبادرات الرئاسية والتأكد من توافر الأدوية الأساسية و الألبان و متابعة اليات الصرف و متابعة نسبة ملفات المرضى المُفعلة بالوحدة و كذلك قسم الأشعة و المعمل كما افتتحت مركز الاسنان التخصصي الذي يقدم خدمات عيادة الاسنان بالاضافة الي الخدمات التخصصية ( حشو - علاج جراحي - أسنان أطفال - تركيبات متحركة - علاج اللثة) بالاضافة الي خدمات أشعة الاسنان و ايضا معمل اسنان.

كما عرض فريق منطقة العامرية الطبية ملخص لخطة المنطقة للتطوير التعريف بأهم الانجازات بمختلف الادارات الفنية.

وكرمت وكيل الوزارة ، الدكتور أشرف سليم مدير الادارة العامة للأسنان، والدكتور هشام ترك مدير إدارة الأسنان بمنطقة العامرية و الدكتور عبد الرحمن شاكر مدير وحدة طب أسرة الجزائر والدكتورة عزة جلال