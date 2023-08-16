اليوم السابع
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الأربعاء، 16 أغسطس 2023 05:15 م
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شركة العاصمة الإدارية تقدم تيسيرات للمطورين تصل لخصم 50% من غرامات التأخير

الأربعاء، 16 أغسطس 2023 04:36 م
شركة العاصمة الإدارية تقدم تيسيرات للمطورين تصل لخصم 50% من غرامات التأخير العاصمة الإدارية- أرشيفية
كتب أحمد حسن

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قررت شركة العاصمة الإدارية، منح عدة تيسيرات للمطورين والشركات العاملة بالعاصمة الإدارية والحاصلة علي مشروعات بالمشروع الأكبر فى تاريخ مصر، وصلت تلك التيسيرات لخصم 50% من غرامات التأخير ومنح مدد إضافية تصل لشهر من تاريخ الإعلان.
 
وجاء في بيان شركة العاصمة الإدارية أنه " في إطار حرص شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية علي تقديم كافة التيسيرات الممكنة للمطورين العاملين بالعاصمة الادارية الجديدة الامر الذي ينعكس في النهاية علي المواطن... قرر مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية إقرار عدد من التيسيرات التي تتعلق بالسداد والتي تشمل (تسهيلات في سداد الأقساط/ ترحيل جزء من الأقساط/ خصم من فوائد وغرامات التأخير تصل إلى 50%) بالاضافة الي مد مدد التنفيذ للمشروعات المختلفة وذلك لمدة شهر واحد من تاريخ هذا الإعلان.
 
وطالبت شركة العاصمة الإدارية المطورين الراغبين في الاشتراك في تلك التيسيرات سرعة التوجه للقطاع المالي بشركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية الكائنة بالحي الحكومي.

العاصمه الاداريه

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