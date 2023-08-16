شاهد طريقى البر الشرقى والغربى لترعة المريوطية قبل وبعد التطوير.. صور

كتبت – مرام محمد

كشفت مديرية الطرق والنقل بالجيزة عن تفاصيل تطوير ورصف ورفع كفاءة طريقى البر الشرقى والغربي لترعة المريوطية بدءا من شارع الهرم حتى شارع فيصل، وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، وتحت إشراف نجوى السعيد مدير مديرية الطرق والنقل بالجيزة.

وأوضحت المديرية أن أعمال التطوير شهدت رصف الطريق بدءا من شارع الهرم حتى شارع فيصل بطول 1كم ومتوسط عرض 20م، فضلا عن تخطيط الطريق وتركيب بلدورات وإنترلوك وتطوير ورفع كفاءة الإنارة، وذلك بالتزامن مع تشغيل مجمع مواقف المريوطية الجديد بالمنطقة المحصورة بين شارعي الهرم وفيصل.

ويضم مجمع مواقف المريوطية الجديد موقف سرفيس بمساحة 5100م2 يسع 250 ميكروباص إلى جانب (مبنى إدارى، غرفة كاميرات، 2 غرفة تحكم، مسجد، كافيتيريا، دورة مياه مقسمة رجال وسيدات، محل حضاري)، وساحة انتظار للسيارات الملاكى بمساحة 2530م2 سعة 45 سيارة تشمل (2 غرفة تحكم وكاميرات، دورة مياه مقسمة رجال وسيدات) والقسم الثالث عبارة عن منطقة ترفيهية على مساحة 1760م2 تشمل (8 محال حضارية، نظام مراقبة، دورة مياه مقسمة رجال وسيدات).



الطريق قبل الأعمال



الطريق قبل الأعمال



الطريق قبل الأعمال



الطريق أثناء الأعمال



الطريق أثناء الأعمال



الطريق أثناء الأعمال



تركيب الإنترلوك على الأرصفة



الطريق بعد انتهاء الأعمال



الطريق بعد انتهاء الأعمال



الطريق بعد انتهاء الأعمال



الطريق بعد انتهاء الأعمال