سي إن إن تكشف كواليس رحلة وزيرة الخزانة الأمريكية إلى الصين و"مشروم الهلوسة"

كتبت نهال ابو السعود

مباحثات مهمة أجرتها وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين خلال زيارته الأخيرة إلى الصين، في وقت تزايدت فيه نقاط الخلاف سياسيا واقتصاديا بين واشنطن وبكين ، إلا أن الزيارة علي أهميتها وطبعها الرسمي ، لم تخلو من المواقف الطريفة بحسب ما نشرته شبكة سي إن إن الأمريكية.

وفي تقرير لها الأربعاء، سلطت الشبكة الأمريكية الضوء علي تناول يلين طبق "المشروم السحري" وهو أحد الأطباق الصينية الشهيرة ، التي ربما تسبب "هلاوس" لمن يتناولها .

وأثارت يلين الجدل خلال رحلتها التي شوهدت فيها تتناول طبقا سحريا أساسه الفطر يدعى "جيان شو كينج" ، أو "انظر يد زرقاء"، المعروفة بأنها مهلوسة ، أثناء زيارتها لبكين في يوليو.

وقالت وزيرة الخزانة الامريكية لشبكة سي ان ان: "ذهبت مع هذه المجموعة الكبيرة من الناس والشخص الذي رتب عشائنا قام بالطلب. كان هناك طبق فطر لذيذ لم أكن أعلم أن هذا الفطر له خصائص مهلوسة. علمت ذلك لاحقًا".

وبحسب التقرير فإن الطبق مصنوع من فطر لانماوا اسياتيكا ، حيث تتحول أجزاء منه إلى اللون الأزرق عند التعرض للحرارة أو التقطيع.

ونقلت سي إن إن عن الدكتور بيتر مورتيمر ، الأستاذ في معهد كونمينج للنباتات قوله: "يعتبر فطر لانماوا سامًا لأنه يمكن أن يكون مهلوسًا"، وتابع: "ومع ذلك ، لم يحدد العلماء حتى الآن المركبات المسؤولة عن التسبب في الهلوسة. يظل الأمر غامضًا بعض الشيء ، ومعظم الأدلة غير مؤكدة.. لدي صديق أكلهم عن طريق الخطأ وتعرض لهلوسة لمدة ثلاثة أيام ".

كانت يلين في الصين في زيارة تستغرق أربعة أيام ، وكانت زيارة وزير الخارجية أنطوني بلينكين في وقت سابق من الصيف قد أجري زيارة مماثلة هي الأولى لمسؤول أمريكي كبير منذ أكثر من ثلاث سنوات.

أشادت يلين برحلتها ووصفتها بأنها وضعت علاقات الولايات المتحدة مع الصين على "أساس أكيد".

بعد أن نشر أحد مستخدمي Weibo أخبارًا عن تناول يلين في مطعم Yunnan المسمى In and Out خلال رحلتها ، بدأ هاشتاج يُترجم على أنه "أول وجبة لوزيرة الخزانة الأمريكية يلين في بكين" في الظهور على الإنترنت.

وأكد أحد مساعدي يلين أن وزير الخزانة تناول طبق الفطر في المطعم.

وقالت يلين قبل أن تُسأل عما تعنيه عندما قالت إنها علمت بآثار الفطر "لاحقًا": "يمكنني أن أخبرك أنه لم يتأثر أي منا بالفطر قرأت أنه إذا تم طهي الفطر بشكل صحيح ، وأنا متأكد من أنه كان في هذا المطعم الجيد جدًا ، فلن يكون له أي تأثير. لكننا جميعًا استمتعنا بالفطر والمطعم ، ولم يشعر أي منا بأي آثار سيئة من تناولهما".

وقالت السلسلة على Weibo إن زيارة يلين واختيار الطبق تسببا في بيع العديد من الفروع في غضون ساعات.