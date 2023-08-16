اليوم السابع
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الأربعاء، 16 أغسطس 2023 12:24 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي

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سوق العقارات الإسرائيلي يعاني أوضاعا صعبة منذ أزمة العقارية الأمريكية 2008

الأربعاء، 16 أغسطس 2023 12:00 ص
سوق العقارات الإسرائيلي يعاني أوضاعا صعبة منذ أزمة العقارية الأمريكية 2008 مستوطنات إسرائيلية
أ ش أ

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يعاني سوق العقارات في إسرائيل أسوأ أداء ربع سنوي له منذ الربع الأخير من العام 2008.

وذكر تقرير صادر عن مكتب الإحصاء المركزي التابع للحكومة الإسرائيلية أن الربع الثاني من العام الجاري شهد بيع 17 ألف مسكن في عموم إسرائيل وهو المعدل ربع السنوي الأدنى الذي يسجل منذ أزمة الفقاعة العقارية الأمريكية والأزمة المالية العالمية التي وقعت في العام 2008 نتيجة لها.

و أشار المكتب أن شهر يونيو الماضي شهد انخفاضا في مبيعات المساكن الجديدة بنسبة 33 % مقارنة مع مبيعات يونيو 2022 حيث لم تتعدى المبيعات للمساكن الجديدة في يونيو الماضي 7079 مسكنا في كافة المناطق الإسرائيلية، كما شهد النصف الأول من العام الجاري تراجعا في المبيعات بنسبة 45 % مقارنة بذات الفترة من العام 2021 وبمعدل تراجع شهري يصل إلى 5ر3% عن العامين الماضيين.

 


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