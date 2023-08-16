سماء الأقصر تشهد تحليق 19 رحلة بالون طائر على متنها 460 سائحا من حول العالم

الأقصر – أحمد مرعى

شهدت أرض مطار رحلات البالون الطائر بمحافظة الأقصر، اليوم الأربعاء، تحسن فى حالة الطقس وتحليق 19 رحلة بالون طائر فوق معالم البر الغربي الأثرية والسياحية، والتى أقلت على متنها حوالي 460 سائح من حول العالم، تحت إشراف اللواء عمرو عاطف مدير أرض مطار البالون بالأقصر.

ومن جانبه كشف مصدر مسئول باتحاد شركات البالون بالأقصر، إنه خرجت من أرض المطار اليوم حوالى 19 رحلة بالون على متنها 460 سائح، حيث تحصل الشركات فجراً على إشارة البدء بالتجهيز من الشركة المصرية للمطارات ويتم بدء ملء البالونات بالهواء البارد ثم الهواء الساخن، ويتم عمل فحص شامل من المصرية للمطارات لكل بالونة والتأكيد على إجراءات السلامة المهنية والسلامة الشخصية للسياح.

ويقوم رجال البالون بالأقصر، ببدء عمليات الإقلاع للسماء وتصل الرحلات لارتفاع 650 متر بحوالى 2000 قدم من سطح البحر، وتكون الرحلة من حوالى 20 لـ40 دقيقة، حيث يستمتع السياح بمشاهدة معابد الملكة حتشبسوت ومدينة العمال ومعبد الرامسيوم وتمثالى ممنون وشريط النيل والزراعات من الأعلى، حيث تبدأ تلك المغامرة الساحرة مع الأجانب فى تلك الرحلة المبهجة بعد الفجر بإحضار السياح من الفنادق والمراكب التى يقيمون بها فى الرابعة ونصف فجراً، ويتم تقديم لهم الإفطار بالشاى والقهوة للتأكيد على حسن الضيافة، ويتم الانتقال بالمراكب النيلية للبر الغربى وسط أجواء من المتعة والبهجة والغناء فى المراكب، ويتم نقل السياح عبر الباصات السياحية إلى مطار البالون الطائر ليبدأ رحلة تجهيز وتحضير البالونات أمام الزبائن من حول العالم ليستمتعوا بالرحلة منذ بدايتها بطريق خاصة ومختلفة تماماً.