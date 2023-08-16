اليوم السابع
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أكرم القصاص - علا الشافعي

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سلطنة عمان تشارك فى المنتدى الفني العسكري (آرميا 2023) بروسيا

الأربعاء، 16 أغسطس 2023 04:00 ص
سلطنة عمان تشارك فى المنتدى الفني العسكري (آرميا 2023) بروسيا سلطنة عمان
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شاركت سلطنة عمان في فعاليات الافتتاح الرسمي للمنتدى الفني العسكري (آرميا 2023) والذي يقام في جمهورية روسيا الاتحادية ويستمر حتى الـ 20 من شهر أغسطس الجاري.
 
وذكرت وكالة الأنباء العمانية أن الوفد العماني المشارك تجول في أروقة المعرض واستمعوا إلى شرح عن الصناعات الدفاعية والإستراتيجية وتقنيات الذكاء الاصطناعي والمعدات العسكرية المختلفة.
 
ويعتبر هذا المنتدى منبرًا لعرض أحدث التطورات في مجال الأسلحة والتكنولوجيا العسكرية وفرصة لتبادل الخبرات وللتعاون بين الدول المشاركة.
 
ترأس وفد سلطنة عمان اللواء مطر بن سالم البلوشي قائد الجيش السلطاني العماني.

سلطنة عمان

روسيا

المنتدى الفني العسكرى

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