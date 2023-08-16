رحلة طريق البراجيل بأوسيم قبل وبعد تطويره بطول 6 كم.. صور

كتبت – مرام محمد

كشفت مديرية الطرق والنقل بالجيزة تفاصيل تطوير ورفع كفاءة ورصف طريق البراجيل بمركز ومدينة أوسيم، والذي يعد أحد أبرز الطرق الحيوية التي تشهد كثافات مرورية على مدار اليوم، وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، وتعليمات نجوى السعيد مدير مديرية الطرق والنقل بالجيزة.

وأوضحت المديرية أن أعمال التطوير شملت توسعة وإعادة رصف الطريق بدءا من البراجيل حتى ميدان الذيدية بأوسيم، وذلك بطول 6 كم ومتوسط عرض 15م، فضلا عن تخطيط الطريق وتزويده بالإنترلوك، لربط حركة المركبات للقادم من أوسيم ومتجه إلى الطريق الدائري ومناطق المهندسين.

يُذكر أن مركز ومدينة أوسيم شهد مؤخرا أعمال تطوير لعدد من الطرق، كان أبرزها طريق طراد النيل، والذي شهد أعمال رصف وتطوير ورفع كفاءة بطول 2.5كم تقريبا، وذلك بداية من مركز ومدينة أوسيم وحتى حدود مركز منشأة القناطر.

استهدفت أعمال تطوير طريق طراد النيل إضافة حارتين مروريتين للطريق، ورصفه وتزويده بأرصفة مشاة وأعمدة إنارة وجزيرة وسطى، وذلك لخدمة قرى (سقيل، وبرطس، وبشتيل، والمناشي، ومناشي البلد، والبراجيل)، واستيعاب الحركة المرورية الكبيرة بذلك القطاع.



طريق البراجيل قبل بدء أعمال التطوير



تمهيد الأعمال



بدء أعمال التطوير



أثناء أعمال التطوير



أثناء الأعمال



تركيب الإنترلوك



الطريق بعد التطوير (1)