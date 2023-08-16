اليوم السابع
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رئيس جامعة المنوفية يتابع فعاليات البرنامج القيادى العاشر للوظائف القيادية

الأربعاء، 16 أغسطس 2023 09:34 م
رئيس جامعة المنوفية يتابع فعاليات البرنامج القيادى العاشر للوظائف القيادية جانب من المتابعة
المنوفية - محمد فتحى

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شهد الدكتور أحمد القاصد رئيس جامعة المنوفية انطلاق فعاليات البرنامج التدريبي الذى ينظمه المركز الدولى لتنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس بالجامعة للتأهيل لشغل وظائف عميد كلية، ووكيل، ورئيس قسم والذى يشارك به عدد كبير من الأساتذة من كليات جامعة المنوفية وخارجها ويستمر حتى ١٧ من أغسطس الحالى.
هذا وألقى رئيس الجامعة محاضرة عن كيفية اتخاذ القرارات وحل المشكلات، متمنيا التوفيق لجميع المشاركين لاجتياز الدورة بنجاح.  
 
وحاضر اليوم بالجلسة الأولى بالبرنامج الدكتور أبو الخير عطية عميد كلية الحقوق السابق حيث تناول الجوانب القانونية في الأعمال الجامعية.

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