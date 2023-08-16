رئيس جامعة القاهرة: لا توجد كليات قمة ويجب على الطالب اختيار ما يناسبه

كتب محمد صبحى

أطلق الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة عددا من النصائح لطلاب الثانوية العامة، مؤكدا أنه لا توجد كليات قمة وكليات قاع موجها طلاب الثانوية العامة، موجها إلى اختيار الكلية التي تتلاءم مع قدراتهم، وأبشرهم أن الحياة الجامعية من أجمل مراحل الحياة، ولا يجب تضييعها بل يجب تقسيم الوقت بين بناء الذات والاستمتاع بالحياة الجامعية.

ونصح رئيس جامعة القاهرة خلال تصريحات لـ" اليوم السابع" طلاب الثانوية العامة بعد دخولهم الجامعة والمرحلة الدراسية الجديدة التي تعد خطومة مهمة فى مستقبلهم أولًا أن يعرفوا أنفسهم فلابد أن يعرفوا قدراتهم ومواهبهم والعمل على تنميتها، أيضا لابد من التأكيد أن التغيير يبدأ بالعقل فإذا أردنا أن نغير أنفسنا لابد أن نبدأ بتغيير طريقة تفكيرنا؛ فتغيير الإنسان يبدأ من تغيير العقل، وانصحهم بأن يحددوا أهدافهم، كما يجب عدم الاعتماد على الحظ، بل لابد من الإرادة والتخطيط والعمل المتقن واتباع كل الوسائل الصحيحة المؤدية لتحقيق الهدف.

كما نصح الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة ، أيضا الطلاب بضرورة الاهتمام والحرص على الانضمام للأنشطة الطلابية وممارسة الأنشطة المشتركة التى وتثري مواهبهم وتكون فرصة للتعبير الإبداعي عن طاقاتهم، كما يجب عليهم مساعدة الآخرين والتطوع في الأعمال الاجتماعية الخيرية، وتنمية مهاراتهم المختلفة خلال الفترة الجامعية، وتكوين شخصيتهم، وتوسيع قاعدة معلوماتهم والرجوع إلى مراجع متعددة للمادة العلمية. ونصيحتي الدائمة للطلاب هي "اقرءوا يُفتح لكم".