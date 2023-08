خطأ فنى يسبب فوضى فى تحويل وسحب الأموال ببنك أيرلندا.. فيديو

أدى خطأ فني تعرض له بنك أيرلندا إلى فوضى عارمة، بعد أن سمحت المشكلة الفنية لبعض العملاء بسحب أو تحويل مبالغ مالية، تفوق قيمتها المبالغ الموجودة في حساباتهم.

وحسب موقع روسيا اليوم، قد تم تداول مقاطع مصورة عبر منصة X (تويتر سابقا) يظهر فيها تجمع عدد كبير من الأشخاص أمام صراف آلي تابع للمصرف، وهم يقومون بسحب مبالغ مالية تصل إلى ألف يورو.

Bank error in Ireland allows people with very low bank balances to withdraw 1,000 euros in cash from ATMs.pic.twitter.com/MbrPg28OFq