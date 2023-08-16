اليوم السابع
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أكرم القصاص - علا الشافعي

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خطأ فنى يسبب فوضى فى تحويل وسحب الأموال ببنك أيرلندا.. فيديو

الأربعاء، 16 أغسطس 2023 01:10 م
خطأ فنى يسبب فوضى فى تحويل وسحب الأموال ببنك أيرلندا.. فيديو بنك إيرلندا
وكالات

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أدى خطأ فني تعرض له بنك أيرلندا إلى فوضى عارمة، بعد أن سمحت المشكلة الفنية لبعض العملاء بسحب أو تحويل مبالغ مالية، تفوق قيمتها المبالغ الموجودة في حساباتهم.

وحسب موقع روسيا اليوم، قد تم تداول مقاطع مصورة عبر منصة X (تويتر سابقا) يظهر فيها تجمع عدد كبير من الأشخاص أمام صراف آلي تابع للمصرف، وهم يقومون بسحب مبالغ مالية تصل إلى ألف يورو.

 

 

ومن بين المشكلات الأخرى التي تعرض لها المصرف، هي خلل في تطبيق البنك سمح للعملاء الذين لديهم أرصدة منخفضة أو ليس لديهم أموال في حساباتهم بتحويل ما يصل إلى 1000 يورو (1090 دولارا) إلى حساب مرتبط بتطبيق مصرفي رقمي، مثل Revolut والذي يمكن من سحب هذا المبلغ عبر جهاز الصراف الآلي.

وقال بنك إيرلندا، اليوم الأربعاء، إنه أصلح مشكلات فنية أثرت على خدماته، و"أعادت فرقنا هذه الخدمات التي أصبحت متاحة للعملاء هذا الصباح" مضيفا: "نحن ندرك أن المشكلة الفنية تعني أن بعض العملاء كانوا قادرين على سحب أو تحويل الأموال فوق حدودهم العادية. سيتم تطبيق عمليات التحويل والسحب هذه على حسابات العملاء اليوم".

وحث البنك في بيان "أي عميل قد يجد نفسه في صعوبات مالية بسبب السحب الزائد على حسابه إلى الاتصال بنا".

وقالت الشرطة، إنها علمت بـ"وجود نشاط غير عادي أمام بعض أجهزة الصراف الآلي في جميع أنحاء البلاد".

 


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