خبراء: لا داعى للقلق من متغير كورونا الجديد إيريس

كتبت رانيا عامر

ظهر ما يعرف باسم متحور أيريس" Eris " أو " Covid variant EG.5" خلال الفترة القليلة الماضية كمتغير مثير للاهتمام، وطلبت منظمة الصحة العالمية من الدول مراقبة الحالات.

ووفقا لما نشره موقع hindustantimes أكد الخبراء أن المتحور الجديد "إيريس" لا يدعو للقلق، حيث لم يثبت حتى الآن أن أعراضه تختلف عن أعراض المتغيرات السابقة أى مقارنة بتلك التي شوهدت في الموجات السابقة.

وقالوا إن الحالات خفيفة إلى حد كبير، وبينما زادت حالات دخول المستشفيات لدى كبار السن بشكل طفيف ، فإنها تظل أقل من الموجات السابقة وفقًا لمنظمة الصحة العالمية .

وأوضح الأطباء أعراض المتحور الجديد ، Eris وهي سيلان الأنف والعطس والسعال والحمى والتعب من بين أمور أخرى وهى تتشابه إلى حد كبير مع الأعراض السابقة.

وأعلنت بعض الدول مثل الصين والولايات المتحدة وجمهورية كوريا واليابان وكندا وأستراليا وسنغافورة والمملكة المتحدة وفرنسا والبرتغال وإسبانيا ، عن وجود إصابات للأشخاص ناتجة من هذا المتحور الجديد.

ومتغير إيريس هو بديل فرعى لمتغير أوميكرون، على وجه التحديد XBB.1.9.2. تم تحديده لأول مرة في الصين في فبراير 2023 وانتشر منذ ذلك الحين إلى أكثر من 50 دولة.