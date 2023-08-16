اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 16 أغسطس 2023 11:46 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي

الرئيسية أخبار المحافظات

خالد فودة يناقش مع الرئيس التنفيذى لجهاز تعمير سيناء ومدن القناة خطة عمل الجهاز

الأربعاء، 16 أغسطس 2023 09:54 ص
خالد فودة يناقش مع الرئيس التنفيذى لجهاز تعمير سيناء ومدن القناة خطة عمل الجهاز جانب من اللقاء
جنوب سيناء _ ياسر عامر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

 استقبل اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، اللواء مهندس وائل مصطفى رئيس الجهاز التنفيذى لتعمير سيناء ومدن القناة.

تناول اللقاء عدد من الموضوعات ومنها مناقشة خطة الجهاز في مدن جنوب سيناء ومنها رصف وإنارة طريق حمام موسى، وطريق مدخل مدينة دهب، وانشاء عدد 60 منزل بقرية النقب بطابا، و60 منزل بقرية الرويسات بشرم الشيخ، و 60 منزل بقرية الجبيل بطور سيناء وتنفيذ القرية التراثية بمحكى الجبيل، ومد التيار الكهربي الى بعض التجمعات ومنها عرب العليقات ووادي معين ووادي مجيرح، وانشاء دار مناسبات للسيدات بوادي مجيرح ودراسة إنشاء المنطقة الصناعية بأبو زنيمة لاستغلال ثرواتها المحجرية وتوفير فرص عمل للشباب وكذا التوسع في استصلاح الأراضي بمدينة طور سيناء، ودفع العمل بالطريق الأوسط بمدينة شرم الشيخ.


وحث محافظ جنوب سيناء على أهمية ضرورة إنهاء خطة التعمير في مواعيدها المقررة لدفع عجلة التنمية في جنوب سيناء .


حضر اللقاء الدكتورة إيناس سمير نائب المحافظ، واللواء احمد الاسكندراني سكرتير عام المحافظة، واللواء محمد شعير السكرتير العام المساعد، والمهندس ناجي ابراهيم رئيس منطقة تعمير سيناء.


 


محافظة جنوب سيناء

اللواء خالد فوده

رئيس الجهاز التنفيذي

تعمير سيناء

مناقشة مشروعات

لقاءات

حمام موسي

انشاء منازل بدوية

محكي الجبيل

دار مناسبات

المنطقة الصناعية

توفير فرص عمل للشباب

استصلاح الاراضي

طور سيناء

شرم الشيخ

ابوزنيمة

الرويسات

مد التيار الكهربي

التجمعات البدوية

اخبار المحافظات



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة