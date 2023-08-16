خالد فودة يناقش مع الرئيس التنفيذى لجهاز تعمير سيناء ومدن القناة خطة عمل الجهاز

جنوب سيناء _ ياسر عامر

استقبل اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، اللواء مهندس وائل مصطفى رئيس الجهاز التنفيذى لتعمير سيناء ومدن القناة.

تناول اللقاء عدد من الموضوعات ومنها مناقشة خطة الجهاز في مدن جنوب سيناء ومنها رصف وإنارة طريق حمام موسى، وطريق مدخل مدينة دهب، وانشاء عدد 60 منزل بقرية النقب بطابا، و60 منزل بقرية الرويسات بشرم الشيخ، و 60 منزل بقرية الجبيل بطور سيناء وتنفيذ القرية التراثية بمحكى الجبيل، ومد التيار الكهربي الى بعض التجمعات ومنها عرب العليقات ووادي معين ووادي مجيرح، وانشاء دار مناسبات للسيدات بوادي مجيرح ودراسة إنشاء المنطقة الصناعية بأبو زنيمة لاستغلال ثرواتها المحجرية وتوفير فرص عمل للشباب وكذا التوسع في استصلاح الأراضي بمدينة طور سيناء، ودفع العمل بالطريق الأوسط بمدينة شرم الشيخ.



وحث محافظ جنوب سيناء على أهمية ضرورة إنهاء خطة التعمير في مواعيدها المقررة لدفع عجلة التنمية في جنوب سيناء .



حضر اللقاء الدكتورة إيناس سمير نائب المحافظ، واللواء احمد الاسكندراني سكرتير عام المحافظة، واللواء محمد شعير السكرتير العام المساعد، والمهندس ناجي ابراهيم رئيس منطقة تعمير سيناء.





