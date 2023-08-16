حملات نظافة ورصف طرق وتسليك خطوط الصرف وأعمال تطوير بمدن ومراكز كفر الشيخ

كفر الشيخ- محمد سليمان

شهدت مدن محافظة كفر الشيخ ، حملات نظافة، وأعمال رصف، وتسليك خطوط الصرف الصحي، وإزالة اشغالات، وأعمال تطوير بمدن المحافظة، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

تابع أحمد عيسى، رئيس مركز ومدينة الرياض، أعمال النظافة ورفع كفاءة النظافة بنطاق المدينة ورفع 32 حاوية بإجمالي 26 طنًا، بالإضافة إلى المرور على كافة القطاعات الخدمية ومتابعة المرافق الحيوية لمحطات المياه والصرف ورفع كفاءة وصيانة صناديق ومعدات النظافة فضلاً عن استمرار العمل ، على رفع مستوى الخدمات والتواصل مع المواطنين، والمتابعة على مدار الساعة، ورفع كفاءة النظافة، ومتابعة الأعمال الجارية بمشتل المدينة، ورفع كفاءة طريق الرياض كفر الشيخ الشوارع الرئيسية والفرعية بالمدينة وأماكن التجمعات، ومسح وتمهيد الشوارع.

كما تابع عيسى، أعمال فرد سن، تمهيداً لرصف طريق كوبري خمار ماراً بقرية بقلوله، وقريه العاقوله، وقرية العمدان ،بطول2800 متر تقريبا، تمهيداً للرصف الطريق يتبع هيئة الطرق التابع للوحدة المحلية لقرية بقلوله، كما تابع أعمال التجميل والتطوير التي تشهدها مدينة الرياض، إضافة لري الأشجار.

تابع اللواء خالد محمد كشك، رئيس مركز ومدينة قلين، أعمال تسليك خطوط الصرف الصحي بالقرى، وخط خفض المنسوب، والصيانة الوقائية من تطهير المطابق الرئيسية والفرعية والمرور على شبكات الصرف الصحي وتغير الأغطية التالفة، وتسليك وتطهير بيارات الصرف الصحي بشوارع المدينة، بالتنسيق وبالتعاون المشترك مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي.

وتابع جمال يونس، رئيس مدينة سيدي غازي، أعمال منظومة النظافة العامة، ورفع المخلفات، ورفع كفاءة الإنارة العامة وحسن سير وانتظام العمل بالمصالح الحكومية بمدينة سيدي غازي وتوابعها.

تابع اللواء علاء محمد يوسف، رئيس مركز ومدينة دسوق، أعمال التطهير لخطوط الصرف الصحي والمطابق بمنطقة شارع المستشفى العام حيث تم اليوم تطهير الخط القديم وتسليك الخط، كما تابع أعمال النظافة بالقرى، وحل مشاكلات الصرف وتطهير البيارات ومحطات خفض المنسوب، وقص النجيل ورى الزراعات وقص وتقليم الأشجار ، مؤكداً أن المساحات الخضراء والحدائق هي المتنفس للمواطنين بالإضافة إلى سير العمل بمنظومة النظافة بشوارع المدينة على مدار اليوم ورفع جميع المخلفات والقمامة بجميع شوارع المدينة الرئيسية والفرعية ، في إطار جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وتكثيف الحملات على المرافق وتحسين الخدمات للمواطنين، والتواصل معهم ميدانياً، وتأكيداً منا علي ضرورة السعي دائماً لتقديم الأفضل والأفضل لخدمة المواطنين والارتقاء لرفع مستوي النظافة بأحياء مدينة دسوق.

تابع سليم محمد أبو شريف، رئيس مدينة برج البرلس، أعمال النظافة والتجميل بنطاق المدينة، مشدداً بتكثيف حملات النظافة العامة والتجميل بنطاق المدينة والاهتمام بالميادين والمساجد والمداخل والمخارج ومحيط المدارس، والأماكن العامة وطريق المقابر والطريق الموازي لرافد الطريق الدولى.