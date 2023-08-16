حقائق عن متغير كورونا الجديد "إيريس".. سريع الانتشار وحالاته خفيفة

كتبت رانيا عامر

عقب ظهور عدد من إصابات الأشخاص بمتحور كورونا الجديد أو " EG.5 أو Eris"،في ما يقرب من حوالي 51 دولة منها الصين والولايات المتحدة وجمهورية كوريا واليابان وكندا وأستراليا وسنغافورة والمملكة المتحدة وفرنسا والبرتغال وإسبانيا ،بالإضافة الي إحدي الولايات بدولة الهند وذلك وفقا لما نشره موقع hindustantime، نتعرف فى هذا التقرير عن مجموعة من الحقائق عن متغير إيريس الجديد.

وأوضح الأطباء إنه لا داعي للقلق لأن الحالات خفيفة إلى حد كبير، وبينما زادت حالات دخول المستشفيات لدى كبار السن بشكل طفيف، فإنها تظل أقل من الموجات السابقة.

هناك 6 أشياء تريد معرفتها عن متحور كورونا الجديد ايريس فى السطور التالية:

حقائق عن متحورايريس الجديد



1.البديل الفرعي لـمتغير أوميكرون



إيريس هو بديل لمتغير أوميكرون، على وجه التحديد XBB.1.9.2. تم تحديده لأول مرة في الصين في فبراير 2023 وانتشر منذ ذلك الحين إلى أكثر من 50 دولة.

2. أكتر انتشارا من المتحورات السابقة



يعتقد أن إيريس أكثر قابلية للانتقال من متغيرات أوميكرون الفرعية السابقة ، ولكن ليس من الواضح ما إذا كانت أكثر خطورة. تشير الدراسات المبكرة إلى أن Eris قد يتسبب في دخول المستشفى أكثر من المتغيرات الفرعية السابقة لـ Omicron .

3.يتجنب إيريس المناعة المكتسبة عن طريق العدوى أو التطعيم



يبدو أن إيريس قادر على التهرب من بعض الأجسام المضادة التي تنتجها العدوى والتطعيمات السابقة لـكورونا هذا يعني أن الأشخاص الذين أصيبوا سابقا بالعدوى أو التطعيم قد يظلون عرضة لخطر الإصابة بمرض إيريس.

4.علامات وأعراض إيريس



تتشابه أعراض إيريس مع أعراض متغيرات كورونا الأخرى ، بما في ذلك الحمى والسعال وضيق التنفس والتعب وآلام العضلات والصداع والتهاب الحلق. قد يعاني بعض الأشخاص المصابين بـ Eris أيضًا من فقدان حاسة التذوق أو الشم.

5. طرق للوقاية من إيريس



أفضل طريقة لحماية نفسك من إيريس هي الحصول على التطعيم والتعزيز ضد كورونا، يساعد التطعيم والمعززات على حمايتك من الإصابة بالمرض ، حتى لو أصبت بالعدوى.

6.السلوك المناسب للفيروس



يمكنك أيضًا حماية نفسك من إيريس من خلال ارتداء قناع ، والتباعد الاجتماعي ، وغسل يديك بشكل متكرر، والنظافة المستمرة ، والتعرض للشمس.