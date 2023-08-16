حتى لا تتعرض للنصب.. كيف تحمى "الشيك" من التزوير؟

كتب أحمد حسنى

خطوات قانونية يوضحها اليوم السابع في النقاط التالية، لحماية "الشيك" من التزوير وعدم الوقوع في حالات النصب والاحتيال، حيث يتساءل الكثير من المواطنين عن كيفية حماية الإيصالات أو "الشيك" من التزوير.

1-عدم توقيع أى شيك مفتوح على بياض وتوقيعه فقط بعد إتمام التفاصيل المطلوبة.

2-عدم ترك مساحة فارغة أمام أو خلف اسم المستفيد، أو المبلغ المكتوب بالكلمات والأرقام وإلغاء الفراغ بالشطب.

3-الحد من عدد التوقيعات المفوض بها والمتعددة فى الحساب لضمان التحكم المطلوب.

4- التأكد من إلغاء الشيكات التى تحتوى على أخطاء ومفردات زائدة وإتلاف أية شيكات باطلة.

5-التأكد من تسوية الحساب المصرفي بشكل منتظم.

6-الإبلاغ فى حالة الفقد أو سرقة دفتر الشيكات تفادى لاستغلاله.