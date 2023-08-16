اليوم السابع
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حبس عاطل لحيازته أقراصا مخدرة فى الخليفة 4 أيام

الأربعاء، 16 أغسطس 2023 01:08 م
حبس عاطل لحيازته أقراصا مخدرة فى الخليفة 4 أيام محكمة - أرشيفية
كتب سليم على

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قررت نيابة الخليفة الجزئية، حبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بالإتجار فى المواد المخدرة بدائرة القسم. 
 
وطالبت النيابة رجال المباحث بسرعة التحريات حول المتهم للوقوف على نشاطه لاستكمال التحقيقات، ووجهت له تهمة الإتجار فى المواد المخدرة بالمخالفة لأحكام القانون. 
 
تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة الخليفة بمديرية أمن القاهرة من ضبط أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" مقيم بدائرة القسم، وعثر بحوزته على كمية كبيرة من المنتجات والأقراص المنشطة وجميعها مجهولة المصدر وغير مصرح بتداولها، بمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد ترويجها على عملائه لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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