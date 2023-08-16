ثمار تنمية بغرب مصر.. التوسع فى إنشاء محطات تحلية يوفر احتياجات مطروح من مياه الشرب

ساهم التوسع في تنفيذ محطات تحلية مياه البحر فى محافظة مطروح، في سد الاحتياجات من مياه الشرب لأهالي المحافظة والمصطافين خلال الصيف، بشكل كبير، بعد أن كانت تعاني لعقود من مشكلة نقص مياه الشرب، خاصة خلال فصل الصيف، حيث كان الاعتماد الكلي على مياه النيل بعد ترشيحها بمحطات الإسكندرية ومحطة جنوب العلمين، ونقل المياه عبر خطوط لمسافة 300 كيلومتر من الإسكندرية و 220 كيلو من محطة جنوب العلمين، وإهدار كميات كبيرة منها قبل وصولها إلى مرسى مطروح، قبل إنشاء محطات التحلية الصغيرة والمتوسطة والعملاقة.

وعانت مناطق محافظة مطروح المختلفة، من مشكلة نقص مياه الشرب، ومؤخراً تم افتتاح 8 محطات لتحلية مياه البحر بقرى أبو مرزوق والزويدة والفاخري والظافر وأبو زريبة وأوجرين وأبو سطيل وقرية شماس، بإجمالي طاقة إنتاجية 850 مترا مكعبا يومياً، لتلبية احتياجات أهالي القرى و التجمعات الصحراوية غرب المحافظة، بمراكز النجيلة وسيدي براني والسلوم، تنفيذاً لتوجهات الدولة لخدمة المناطق الأكثر احتياجاً وتلبية احتياجات المواطنين من مياه الشرب.

ويجري إنشاء محطة الرميلة 4 بمدينة مرسى مطروح، بطاقة إنتاجية 65 ألف متر مكعب يومياً، بتكلفة مليار و 300 مليون جنيه، وعلى مساحة 60 ألف متر مسطح، لترتفع الطاقة الانتاجية لمحطات الرميلة (1 و 2 و 3 و 4 ) لـ 125 ألف متر مكعب يومياً، لتكفي احتياجات مدينة مرسى مطروح حتى عام 2037 طبقاً للمخطط العام.