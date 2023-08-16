تونس واليابان تبحثان تطوير العلاقات الثنائية

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حث وزير السياحة التونسي محمد المعز بلحسين، الثلاثاء، مع سفير اليابان في تونس أوزوكا تاكيشي، العلاقات التونسية اليابانية المتميزة في المجالات ذات العلاقة بقطاعي السياحة والصناعات التقليدية وسبل دعمها خاصة في مجال السياحة المستدامة والسياحة الثقافية وبعض الحرف التقليدية كصناعة الفخار والسيراميك والتأهيل والتدريب وتبادل الخبرات والتجارب.

وأكد وزير السياحة - بحسب بيان للوزارة - عمق العلاقات التاريخية التي تجمع البلدين الصديقين، مشيدًا في هذا السياق بالمستوى الرفيع الذي بلغه التعاون، داعيًا إلى مواصلة العمل للارتقاء به وتوسيع مجالاته تجسيمًا لتطلعات الشعبين الصديقين، وذلك في إطار الثقة والاحترام المتبادل بين الطرفين.

وشدد على أن وزارة السياحة تعمل على التوجه نحو أسواق سياحية جديدة وواعدة على غرار اليابان لاستقطاب نوعية جديدة من السياح من ذوي طاقة الإنفاق العالية، لافتًا إلى أن تونس كانت حاضرة في مختلف المعارض والصالونات العالمية التي انعقدت باليابان وستواصل حضورها بكثافة خاصة في مجالي السياحة والصناعات التقليدية لمزيد الترويج للوجهة التونسية.

من جانبه، أكد السفير الياباني، استعداد بلاده لمزيد تطوير علاقات التعاون مع تونس في شتى المجالات ومنها السياحة والصناعات التقليدية، لافتًا إلى أهمية بعث برامج مشتركة للتأهيل والتدريب المهني وتبادل الخبرات والتجارب في هذه المجالات والترويج للسياحة التونسية.