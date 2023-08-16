"تنظيم الاتصالات" يدرس إطلاق تشغيل شرائح الاتصالات الإلكترونية "eSIM" قريبا

كتبت هبة السيد

يدرس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات الترخيص لمشغلي المحمول لإطلاق خدمة شرائح الاتصالات الإلكترونية المدمجة "eSIM" خلال الفترة القريبة المقبلة، وذلك بعد انتهاء كل شركات الاتصالات من تهيئة شبكاتها، وإجراء اختبارات تشغيلية؛ لضمان تقديم الخدمة على أكمل وجه للعملاء في السوق المحلي، وفقا لما أكدته مصادر لـ"اليوم السابع".

ومن المقرر أن يعلن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، في وقت قريب، تفاصيل المحددات التنظيمية والاشتراطات الفنية لإطلاق الخدمة في مصر، لتوفير أحدث الحلول التقنية والمتطورة لتحسين الخدمات المقدمة لمستخدمي المحمول في مصر.

وتتيح خدمة شرائح الاتصالات الإلكترونية المدمجة "eSIM" للعملاء الاحتفاظ بالخط دون الحاجة لوضع الشريحة التقليدية فى أجهزة المحمول، بما يسهم في توفير التكلفة التي يتحملها العميل للحصول على الخدمات ويحسن من خبرة العميل في استخدام أكثر من خط على نفس جهاز المحمول، كما تتيح للمستخدمين تخزين ملفات تعريف متعددة على جهاز واحد، يحتوى على رقمين أو أكثر، والتبديل بينهم دون أى متاعب.

وبحسب بيانات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، يبلغ عدد مشتركي الهاتف المحمول 102.9 مليون مشترك بنهاية شهر أبريل 2023، مقابل 96.27 مليون مشترك خلال نفس الشهر من العام الماضي بنسبة نمو سنوي 6.78%، ومقارنة مع 102.77 مليون مشترك في مارس من العام الجاري بنسبة نمو شهري 0.13%، وارتفعت نسبة انتشار الهاتف المحمول في مصر لتصل إلى 96.94% بنهاية شهر أبريل عام 2023 مقابل 92.40% خلال الشهر ذاته من العام الماضى بنسبة نمو سنوي 4.54%، ومقارنة مع 96.95% بنهاية مارس الماضي بنسبة انخفاض شهري 0.01%.