تنسيق الجامعات 2023.. شروط ومميزات القسم الفرنسى بحقوق عين شمس

كتب محمود راغب

أعلن القسم المصرى الفرنسى بكلية الحقوق جامعة عين شمس عن فتح باب التسجيل المبكر للالتحاق بالقسم للعام الجامعى 2024/2023 .

واشترط القسم أن يكون الطالب حاصلاً على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها للعام الحالي)، وأن يؤهله مجموعه للقبول بكلية الحقوق جامعة عين شمس (انتظام)، وأن يجتاز الطالب اختبار تحريري وشفوي في اللغة الفرنسية (المركز الثقافي الفرنسي) شفوى، أو أن يكون حاصلاً على شهادة DELF B2 أو شهادة البكالورية الفرنسية الدولية.

وأشارت الكلية إلى أنه على الطلاب الراغبين في الالتحاق التوجه لإدارة القسم وتقديم الأوراق المطلوبة : صورة شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها، وصورة شهادة الميلاد، وعدد (2) صور شخصية، وصورة من بطاقة الرقم القومي للطالب وولي الأمر، وصورة من شهادة 2 DELF (إن وجدت).

وعن السمات المميزة للقسم المصرى الفرنسى بكلية الحقوق - جامعة عين شمس، فيتسم البرنامج المصرى الفرنسي بسمات عديدة تميزه عن غيره من البرامج الأخرى بالكلية ، من بينها أن الدراسة فى البرنامج المصرى الفرنسي تتم بثلاث لغات هي العربية والفرنسية والانجليزية مما يؤهل خريجي القسم لشغل الوظائف القانونية التى تتطلب معرفة واجادة للغات.

ويحصل الطالب على بطاقة تعريفية تتضمن كود يمكن الطالب من الدخول على المكتبة الرقمية بجامعة جون مولان ليون 3 بفرنسا، كما يوجد منصة الكترونية Plat form) تمكن الطلاب من التواصل مع الأساتذه الفرنسيين.

كما يحصل خريجو البرنامج الفرنسي على شهادة ليسانس مزدوجة من كلية الحقوق جامعة عين شمس دة ليسانس، وشريكتها كلية الحقوق - جامعة جون مولان ليون 3 بفرنسا.

وتؤهل شهادات التخرج التى يمنحها القسم المصرى الفرنسي الخريجين للعمل بالعديد من الوظائف المرموقة منها الهيئات القضائية المختلفة ووزارة الخارجية ومكاتب المحاماة الدولية وغيرها من المناصب العليا بكافة قطاعات الدولة.

وتتم الدراسة بالقاعات الخاصة بالقسم المصري الفرنسي ومقرها الدور الخامس مبنى (ب)، حيث إن القاعات مكيفة وبها شاشات تفاعلية يتم استخدامها أثناء المحاضرات و مزودة بأجهزة نشرات و مزود صوتيات حديثة ، مع وجود مكتبة خاصة بالقسم المصرى الفرنسي بها العديد من الكتب والمراجع باللغتين العربية والفرنسية يتاح للطلاب الدارسين الإطلاع عليها واستعارتها، كما يتم تزويد المكتبة بالدوريات و المراجع الفرنسية المهداة من الجانب الفرنسي.

ويتيح البرنامج للطلاب الحصول على منح دراسية جامعة جون مولان ليون 3 بفرنسا في إطار نظام التبادل الطلابي خلال الفصل الدراسي الثامن.