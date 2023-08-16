"تموين الغربية" تضبط كمية من الدقيق المدعم والمكرونة فى حملة بالمحلة

الغربية - عادل ضرة

تمكنت حملة لمديرية التموين والتجارة الداخلية، بمحافظة الغربية ، برئاسة المهندس محمد أبو هاشم، وكيل وزارة التموين، من ضبط كميات من الدقيق المدعم، ومكرونة بتواريخ صلاحية إنتاج 2024، خلال حملة بمدينة المحلة، تم التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

كان وكيل وزارة التموين قد وجه بتكثيف الحملات التفتيشية على الأسواق والمحلات التجارية لإحكام الرقابة التموينية على السلع الغذائية المعروضة.

وتشكلت حملة برئاسة وكيل وزارة التموين ضمت، أحمد ورد، محمد فضل، محمود حسن برغوث، المفتشين بإدارة الرقابة التموينية.

وتم ضبط مخبز سياحي وبحوزته 7 أجولة دقيق بلدي مدعم استخراج 87.5% داخل شكائر بيضاء وتم تسليمها إلي مطحن المحلة بالايصال اللازم و تحرير جنحة بالمخالفة.

كما تم ضبط مخزن مواد غذائية وبحوزتة 2300 كيلو مكرونة شكائر مدون علي كل شكاره تاريخ إنتاج أغسطس 2024، الصلاحية عام ونصف من تاريخ الإنتاج بدون فواتير، ومشتبه في صلاحيته، وتحرير 3 محاضر سجائر بيع، بأزيد من السعر الرسمي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.