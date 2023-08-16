تفاصيل أهم مشروعات تطوير وتوسعات ميناء الحمراء البترولى بالعلمين الجديدة

كتبت -مروة الغول

مع بداية الأسبوع الجارى أجرى المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية جولة بميناء الحمراء البترولي بمدينة العلمين الجديدة على البحر المتوسط قام خلالها بافتتاح ووضع حجر أساس عدد من مشروعات التطوير والتوسعات الجارية بالميناء وفيما يلى أهم المعلومات عن تلك المشروعات والتى كانت كالتالى ..

1- البنية التحتية لقطاع البترول بمنطقة العلمين الجديدة ممثلة في ميناء الحمراء البترولي تعد فرصة و مزايا مهمة يعمل القطاع علي تعظيمها واستغلالها علي النحو الأمثل وزيادة المردود المتحقق منها يدعمه في ذلك الموقع الجغرافي والكفاءات البشرية.

2- هناك رؤية وخطط عملية منفذة من قطاع البترول لإستثمار الامكانيات الكبيرة وتطوير اللوجستيات و البنية التحتية البترولية بمنطقة الميناء وتوسعاته بما يسمح بمواكبة النمو والتوسع العمراني والتنموي المستمر بمنطقة العلمين .

3- وضع حجر الأساس لمشروع منطقة تداول وتخزين المنتجات البترولية بالتوسعات الجارية جنوب الميناء الجديد الذي يخدم المجتمع العمراني الجديد بمدينة العلمين الجديدة والظهير الصناعي بها لتأمين متطلباته من الوقود ، وستساعد منطقة تخزين وشحن المنتجات البترولية البالغ طاقتها نحو ٤٠٠ ألف طن كذلك على تقليل حركة مركبات نقل المنتجات البترولية علي الطريق الساحلي .

4-مشروع زيادة السعة التخزينية مشروع توسعات لميناء الحمراء بتوسعات المنطقة الشمالية للميناء لتعظيم حركة تداول واستقبال البترول الخام يضم 8 مستودعات لتخزين البترول الخام علي مرحلتين بواقع 4 مستودعات لكل مرحلة ، وستشمل المرحلة الأولى إقامة مستودعات بسعة 630 ألف برميل للمستودع الواحد لتسهم في مضاعفة السعة التخزينية الإجمالية للميناء إلى نحو 3ر5 مليون برميل خام ، ثم البدء في المرحلة الثانية التي تستهدف الوصول بالسعة التخزينية إلى ما يناهز حوالي 8 ملايين برميل .

5- التوسعات الجديدة في ميناء الحمراء البترولي بالعلمين تنفذها أيادي مصرية بالكامل بالتعاون بين شركة ويبكو وشركة بتروجت التي نفذت اعمال التصميمات والإنشاءات .

6- مشروع محطة الطاقة الشمسية بقدرة 500 كيلووات وتهدف المحطة لتنويع مصادر توليد الكهرباء وتقليل الاعتماد علي الطاقة الكهربائية المنتجة من الشبكة القومية بمعدل 1000 ميجاوات ساعة خلال السنة لخفض استهلاك الطاقة المولدة من الوقود التقليدي وكذلك الانبعاثات الكربونية، ونفذت المحطة شركة جاس كول بتكلفة استثمارية 11 مليون جنيه .

7-محطة مضخات شحن البترول الجديدة بميناء الحمراء لمضاعفة قدرة ومعدلات شحن الخام من تسهيلات الميناء إلى الناقلات لتصل إلى مليون برميل يومياً وتقليل المدة الزمنية للشحن وذلك بعد إضافة ثلاث مضخات رفع بقدرة 355 كيلوات وثلاث مضخات رئيسية بقدرة 1ر1 ميجاوات .

8- تشغيل المستودع الجديد لتخزين البترول الخام وهو المستودع رقم (8) بالميناء بسعة 630 ألف برميل ليصل بالسعة التخزينية الحالية للميناء إلى 8ر2 ملايين برميل وتم تنفيذ أعمال التصميمات للمشروعين من خلال شركة إنبي وأعمال الإنشاءات بواسطة شركة بتروجت.

9-مشروع جديد لتطوير وتحديث منظومة الأمن و السلامة بتسهيلات ميناء الحمراء في إطار استراتيجية وزارة البترول والثروة المعدنية التي تهدف لتعظيم وسائل الامن والسلامة بمواقع العمل و مواجهة حالات الطوارئ ، حيث تم إنشاء منظومة مكافحة حريق برية متكاملة وتطوير منظومة المكافحة البحرية بالميناء بما يوفر كذلك متطلبات السلامة لتوسعات الميناء ، علاوة على تحديث منظومة الإنذار والإطفاء بالكامل ، ونفذت المشروع شركتا إنبي وبتروسيف.