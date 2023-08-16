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تعمل إيه لو عدادك عطلان وقراءته مش مظبوطة؟.. شركة مياه الشرب بالجيزة تجيب

الأربعاء، 16 أغسطس 2023 06:00 ص
تعمل إيه لو عدادك عطلان وقراءته مش مظبوطة؟.. شركة مياه الشرب بالجيزة تجيب عداد مياه
كتبت – مرام محمد

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نشرت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة عبر صفحتها الرسمية على "فيس بوك" إنفوجرافا توضح فيه آلية تعامل المواطنين مع عداد المياه في حالة تعرضه للتلف، قائلة: "في حالة حدوث أي مشكلة تخص العداد من (أعطال – تلف العداد – توقف القراءة) يجب التوجه إلى أقرب مركز خدمة عملاء".
 
وأوضحت الشركة المستندات المطلوبة في حال تلف العداد على النحو التالي:
1- طلب من العميل أو المنتفع برغبته في فحص العداد.
2- بطاقة الرقم القومي.
3- صورة لآخر فاتورة استهلاك.
4- التليفون الأرضي والمحمول للعميل.
5- البريد الإلكتروني للعميل.
 
وفيما يلي، نعرض أبرز عناوين مراكز وفروع خدمة عملاء شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة:
1- مركز خدمة عملاء الجامعة – العنوان/ شارع النيل.
2- الكيت كات – العنوان/ ميدان الكيت كات.
3- أحمد عرابي – العنوان/ الجزيرة الوسطى بشارع أحمد عرابي.
4- أرض اللواء – العنوان/ شارع ترعة الزمر أرض اللواء أمام سلم الإليزيه.
5- جزيرة محمد – العنوان/ شارع ترعة السواحل بجوار محطة صرف طناش.
6- الرماية – العنوان/ شارع ترسا الهرم ناصية شارع المحولات.
7- مركز خدمة عملاء المنيرة الغربية – العنوان/ تقاطع شارع شارع 17 مع 31 مدينة التحرير إمبابة.
8- مركز منشأة البكاري – العنوان/ شارع منشأة البكاري قرية المنشية.
9- مركز بولاق الدكرور – العنوان/ شارع 10 بجوار كنيسة العذراء ومارجرجس.
10- مركز خدمة عملاء شركة مياه الشرب هضبة الأهرام – العنوان/ البوابة الرابعة خزان المياه.
11- مركز وفرع خدمة عملاء مياه الشرب بالعمرانية – العنوان/ شارع المستشفى أمام السنترال.
 
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مياه الشرب بالجيزة

عدادات المياه

فاتورة الاستهلاك

تلف عدادات المياه



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