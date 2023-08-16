تعمل إيه لو عدادك عطلان وقراءته مش مظبوطة؟.. شركة مياه الشرب بالجيزة تجيب

كتبت – مرام محمد

نشرت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة عبر صفحتها الرسمية على "فيس بوك" إنفوجرافا توضح فيه آلية تعامل المواطنين مع عداد المياه في حالة تعرضه للتلف، قائلة: "في حالة حدوث أي مشكلة تخص العداد من (أعطال – تلف العداد – توقف القراءة) يجب التوجه إلى أقرب مركز خدمة عملاء".

وأوضحت الشركة المستندات المطلوبة في حال تلف العداد على النحو التالي:

1- طلب من العميل أو المنتفع برغبته في فحص العداد.

2- بطاقة الرقم القومي.

3- صورة لآخر فاتورة استهلاك.

4- التليفون الأرضي والمحمول للعميل.

5- البريد الإلكتروني للعميل.

1- مركز خدمة عملاء الجامعة – العنوان/ شارع النيل.

2- الكيت كات – العنوان/ ميدان الكيت كات.

3- أحمد عرابي – العنوان/ الجزيرة الوسطى بشارع أحمد عرابي.

4- أرض اللواء – العنوان/ شارع ترعة الزمر أرض اللواء أمام سلم الإليزيه.

5- جزيرة محمد – العنوان/ شارع ترعة السواحل بجوار محطة صرف طناش.

6- الرماية – العنوان/ شارع ترسا الهرم ناصية شارع المحولات.

7- مركز خدمة عملاء المنيرة الغربية – العنوان/ تقاطع شارع شارع 17 مع 31 مدينة التحرير إمبابة.

8- مركز منشأة البكاري – العنوان/ شارع منشأة البكاري قرية المنشية.

9- مركز بولاق الدكرور – العنوان/ شارع 10 بجوار كنيسة العذراء ومارجرجس.

10- مركز خدمة عملاء شركة مياه الشرب هضبة الأهرام – العنوان/ البوابة الرابعة خزان المياه.

11- مركز وفرع خدمة عملاء مياه الشرب بالعمرانية – العنوان/ شارع المستشفى أمام السنترال.