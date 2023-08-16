تعمل إيه لو عدادك عطلان وقراءته مش مظبوطة؟.. شركة مياه الشرب بالجيزة تجيب

نشرت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة عبر صفحتها الرسمية على "فيس بوك" إنفوجرافا توضح فيه آلية تعامل المواطنين مع عداد المياه في حالة تعرضه للتلف، قائلة: "في حالة حدوث أي مشكلة تخص العداد من (أعطال – تلف العداد – توقف القراءة) يجب التوجه إلى أقرب مركز خدمة عملاء".
وأوضحت الشركة المستندات المطلوبة في حال تلف العداد على النحو التالي:
1- طلب من العميل أو المنتفع برغبته في فحص العداد.
2- بطاقة الرقم القومي.
3- صورة لآخر فاتورة استهلاك.
4- التليفون الأرضي والمحمول للعميل.
5- البريد الإلكتروني للعميل.
وفيما يلي، نعرض أبرز عناوين مراكز وفروع خدمة عملاء شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة:
1- مركز خدمة عملاء الجامعة – العنوان/ شارع النيل.
2- الكيت كات – العنوان/ ميدان الكيت كات.
3- أحمد عرابي – العنوان/ الجزيرة الوسطى بشارع أحمد عرابي.
4- أرض اللواء – العنوان/ شارع ترعة الزمر أرض اللواء أمام سلم الإليزيه.
5- جزيرة محمد – العنوان/ شارع ترعة السواحل بجوار محطة صرف طناش.
6- الرماية – العنوان/ شارع ترسا الهرم ناصية شارع المحولات.
7- مركز خدمة عملاء المنيرة الغربية – العنوان/ تقاطع شارع شارع 17 مع 31 مدينة التحرير إمبابة.
8- مركز منشأة البكاري – العنوان/ شارع منشأة البكاري قرية المنشية.
9- مركز بولاق الدكرور – العنوان/ شارع 10 بجوار كنيسة العذراء ومارجرجس.
10- مركز خدمة عملاء شركة مياه الشرب هضبة الأهرام – العنوان/ البوابة الرابعة خزان المياه.
11- مركز وفرع خدمة عملاء مياه الشرب بالعمرانية – العنوان/ شارع المستشفى أمام السنترال.
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