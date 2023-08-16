"تضامن الإسكندرية": حصر لأسر ضحايا عقار الحضرة لتقديم المساعدات

الإسكندرية -أحمد الزغبي

أكدت مديرية التضامن الاجتماعى بالإسكندرية، برئاسة السيد سليم مدير مديرية التضامن الاجتماعى بالإسكندرية أنه تم توجيه فريق الإغاثة من المديرية وفقا للإشارة الواردة من غرفة عمليات محافظة الإسكندرية، إلى مكان انهيار أجزاء بعقار قديم رقم 21 ابن عدي من شارع ابن ملاعب الحضرة القبلية حى وسط، دائرة قسم باب شرقى.

وتبين من خلال المعاينة تبين أن العقار عبارة عن دور أرضى وأول علوى حوائط خشبية قديمة، وسقوط سقف حجرة بالدور الأرضي وأسفر الحادث عن وفاة إحدى سكان العقار تدعى"بديعة مختار بسيونى" 45 سنة وعن إصابة كل من "روايح مختار بسيونى" 52 سنة "أميرة متولى أحمد " 17 سنة وقد تم نقل المصابين إلى المستشفى الجامعى (الأميرى).

وبحصر سكان العقار، تبين أنه يقيم به ثلاث أسر، وأن شقة واحدة بها خسائر بالممتلكات، وجارى إتمام الأبحاث الاجتماعية واستكمال المستندات لصرف مساعدات الإعاشة والتعويضات للمتوفاة والمصابين، وخسائر الممتلكات وفقا للوائح والقوانين.

وعلي صعيد آخر، شن حى العامرية أول فى الإسكندرية حملة مكبرة فى إطار تكليفات اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، لرؤساء الأحياء والأجهزة التنفيذية فى المحافظة بمواصلة التصدى وبكل حزم لظاهرة البناء المخالف والقضاء عليها فى المهد، وعدم التهاون مع أى مخالفة بكل أحياء المحافظة، وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية بتكثيف المتابعة الميدانية المستمرة وردع أى مخالف.

وأعلن حى العامرية أول، برئاسة السيد موسى، رئيس الحى أن إدارة الإزالة الفورية والإشغالات والمتابعة، تمكنت من إيقاف بناء مخالف، حيث قامت دعاء مصطفى قطب سكرتير عام الحى، ترافقها إدارات المتابعة والتدخل السريع واشغال الطريق، بإزالة سور مخالف بقرية طيبة بالنهضة، والتحفظ على عدد 52 لوحا خشبيا، و4 شيكارة أسمنت، و10 أسياخ حديد، وبرميل صاج، وجارى اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالف.



العقار محل الواقعة بمنطقة الحضرة



انهيار عقار بالحضرة