تراجع سعر جرام الذهب عيار 21 بختام جلسات التداول اليوم الأربعاء

كتب - إسلام سعيد

سيطر التراجع على أسعار الذهب في مصر خلال جلسة اليوم الأربعاء، وذلك في ظل استمرار بحث أسواق الذهب المحلي عن السعر المناسب والعادل في الأسواق بعد طفرة الأسعار التي شاهدناها منذ نهاية الأسبوع الماضي.

افتتح سعر الذهب عيار 21 الأكثر شيوعاً تداولات اليوم عند المستوى 2250 جنيه للجرام قبل أن يبدأ في التراجع ليتداول وقت كتابة التقرير عند المستوى 2240 جنيه للجرام، بينما سجل سعر الجنيه الذهب اليوم 17920 جنيه.

جلسة الأمس شهدت تذبذب في تحركات الذهب بين صعود وهبوط، فقد افتتحت الجلسة عند المستوى 2265 جنيه للجرام ليظل أعلى سعر خلال الجلسة ليستمر الهبوط طوال فترات اليوم وصولا إلى أدنى مستوى عند 2215 جنيه للجرام قبل أن يعود السعر للتعافي مجدداً ويغلق عند المستوى 2245 جنيه للجرام بأقل بمقدار 20 جنيه عن سعر الافتتاح.