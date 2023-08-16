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تداول 7 آلاف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

الأربعاء، 16 أغسطس 2023 10:35 ص
تداول 7 آلاف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر موانى البحر الأحمر
البحر الأحمر - عماد عرفة

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أعلن المركز الإعلامى لهيئة موانئ البحر الأحمر،  أن إجمالى عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 10 سفن، وتم تداول 7000 طن بضائع عامة ومتنوعة ، 446 شاحنة  و 187 سيارة .
 
وشملت حركة الواردات 3500 طن بضائع ، 276 شاحنة و 118 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 3500 طن بضائع ، 170 شاحنة و 69 سيارة . 
 
ويستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال العبارة أمل ومغادرة السفينة الحرية ، بينما استقبل الميناء بالأمس السفينتين بوسيدون إكسبريس والحرية وغادرت العبارة أمل.
 
كما يشهد ميناء نويبع تداول 1550  طن بضائع و 145 شاحنة من خلال رحلات مكوكية ( وصول وسفر ) للسفينتين أيلة و سينا، وسجلت موانىء الهيئة وصول وسفر 1285 راكبا بموانئها.
 
 

 

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