تداول 7 آلاف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

البحر الأحمر - عماد عرفة

أعلن المركز الإعلامى لهيئة موانئ البحر الأحمر، أن إجمالى عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 10 سفن، وتم تداول 7000 طن بضائع عامة ومتنوعة ، 446 شاحنة و 187 سيارة .

وشملت حركة الواردات 3500 طن بضائع ، 276 شاحنة و 118 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 3500 طن بضائع ، 170 شاحنة و 69 سيارة .

ويستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال العبارة أمل ومغادرة السفينة الحرية ، بينما استقبل الميناء بالأمس السفينتين بوسيدون إكسبريس والحرية وغادرت العبارة أمل.

كما يشهد ميناء نويبع تداول 1550 طن بضائع و 145 شاحنة من خلال رحلات مكوكية ( وصول وسفر ) للسفينتين أيلة و سينا، وسجلت موانىء الهيئة وصول وسفر 1285 راكبا بموانئها.



