تحرير 132 محضرا ومخالفة مرورية ومرافق واشتراطات أمن فى حملات بمدينة أرمنت

الأقصر – أحمد مرعى

قاد رجال مدير أمن الأقصر حملة أمنية مكبرة بمدينة أرمنت جنوب الأقصر، لمتابعة الانضباط فى الشارع والحالة الأمنية والمرورية ومنع التكدسات وإزالة أى معوقات أو مخالفات من الباعة الجائلين، وشارك بالحملة ضباط وأفراد إدارة البحث الجنائى ومركز أرمنت والمرور والحماية المدنية والمرافق وقوات الأمن، لضبط كل ما يخل بالأمن العام ومنع الأنشطة المخالفة، وتحقيق الإنضباط والقضاء على المظاهر العشوائية والتصدى للمخالفات فى المهد.

وتمكنت إدارة شرطة المرور خلال فعاليات الحملة من سحب 11 رخصة، وضبط 12 دراجة بخارية بدون لوحات، كما نظمت إدارة الحماية المدنية حملة نجحت فى تحرير عدد 8 محاضر عدم توافر اشتراطات أمن الحريق، وقامت شرطة المرافق بتحرير 15 محضر إشغال، و7 محاضر باعة جائلين، و9 محاضر نظافة عامة، و13 محضر مضبوطات متنوعة، و57 محضر إزالات إدارية وذلك بالتنسيق مع مسؤولي مركز ومدينة أرمنت برئاسة العميد عادل شرشر، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وخرجت تلك الحملات في إطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر بتكثيف الحملات الرقابية والتفتيشية لضبط المخالفين وضرورة المتابعة المستمرة لرفع الإشغالات والتعديات ومراجعة التزام المحلات التجارية والمقاهي بقانون إشغال الطرق العامة وتحقيق الانضباط العام.

وكان قد قاد رجال الأجهزة التنفيذية لمركز ومدينة أرمنت برئاسة العميد عادل شرشر، بالتنسيق مع شرطة المرافق حملة مكبرة، استهدفت الحملة ميدان مسجد العتيق وشارع التحرير، وشارع منير واصف وشارع الشبان المسلمين وشارع الشهيد عبد الرحمن، فى إطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، بتكثيف الحملات الرقابية والتفتيشية لضبط المخالفين، وضرورة المتابعة المستمرة لرفع الإشغالات والتعديات، ومراجعة التزام المحال التجارية والمقاهى بقانون إشغال الطرق العامة وتحقيق الإنضباط العام بالشارع.

وأسفرت جهود تلك الحملة عن ضبط وتحرير عدد من المحاضر، والتى شملت ما يلي تحرير عدد 9 محضر إشغال طريق، ومحضر بائع متجول، و2 محضر نظافة عامة، و12 حالة ضبط للباعة الجائلين و26 محضر إزالة إدارية، حيث أكد العميد رئيس مدينة أرمنت على استمرار تلك الحملات بصفة مستمرة، وذلك لإزالة الإشغالات والتعديات ومنع عودتها مرة أخرى، حيث تمت إزالة جميع الإشغالات والتعديات، وشارك في الحملة نائب رئيس المركز ومدير المتابعة ومدير المرافق بالمركز ومسئول الإشغالات بالمركز.



جانب من إزالة الإشغالات بشوارع أرمنت



ضبط وتحرير 132 محضر ومخالفة مرور ومرافق بأرمنت



محاضر ومخالفات مرور ومرافق وإشتراطات أمن فى حملات بمدينة أرمنت



