اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 16 أغسطس 2023 09:57 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي

الرئيسية حوادث

تحريات لكشف ملابسات مصرع شاب سقط من عقار فى الجيزة

الأربعاء، 16 أغسطس 2023 08:46 ص
تحريات لكشف ملابسات مصرع شاب سقط من عقار فى الجيزة سيارة إسعاف- أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
يكثف رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، إجراء التحريات لكشف ملابسات سقوط أحد الأشخاص من عقار فى منطقة فيصل، مما أدى إلى مصرعه فى الحال متأثرا بالإصابات التى لحقت به، وتحرر محضرا بالواقعة وتولت النيابة المختصة التحقيق. 
 
ورد بلاغا لمديرية أمن الجيزة، يفيد سقوط أحد الأشخاص من عقار فى منطقة فيصل، حيث توجه رجال المباحث إلى مكان الحادث، وتبين أن شخصا سقط من عقار ليصاب بكسور ونزيف أدى إلى مصرعه فى الحال. 
 
استمع رجال المباحث لأقوال أفراد أسرته، وجارى تكثيف التحريات لكشف ملابسات الحادث، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر محضرا بالواقعة لتتولى النيابة المختصة التحقيق.

مصرع شاب

سقوط شاب من عقار

فيصل

امن الجيزة

عقار في الجيزة



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة