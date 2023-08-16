تحريات لكشف ملابسات مصرع شاب سقط من عقار فى الجيزة

كتب بهجت أبو ضيف

يكثف رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، إجراء التحريات لكشف ملابسات سقوط أحد الأشخاص من عقار فى منطقة فيصل، مما أدى إلى مصرعه فى الحال متأثرا بالإصابات التى لحقت به، وتحرر محضرا بالواقعة وتولت النيابة المختصة التحقيق.

ورد بلاغا لمديرية أمن الجيزة، يفيد سقوط أحد الأشخاص من عقار فى منطقة فيصل، حيث توجه رجال المباحث إلى مكان الحادث، وتبين أن شخصا سقط من عقار ليصاب بكسور ونزيف أدى إلى مصرعه فى الحال.

استمع رجال المباحث لأقوال أفراد أسرته، وجارى تكثيف التحريات لكشف ملابسات الحادث، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر محضرا بالواقعة لتتولى النيابة المختصة التحقيق.