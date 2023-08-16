اليوم السابع
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بكين: تعافى الاقتصاد الصينى فى مرحلة ما بعد جائحة كورونا "صعب"

الأربعاء، 16 أغسطس 2023 12:24 م
بكين: تعافى الاقتصاد الصينى فى مرحلة ما بعد جائحة كورونا "صعب" كورونا - أرشيفية
كتب أحمد عرفة

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قالت السلطات الصينية، إن تعافي الاقتصاد الصيني في مرحلة ما بعد  جائحة كورونا سيكون صعبا، وفقا لخبر عاجل بثته قناة القاهرة الإخبارية منذ قليل.

 

وفى وقت سابق تراجعت أسعار النفط في التعاملات المبكرة الثلاثاء قبيل سلسلة من البيانات الاقتصادية من الصين من شأنها أن تقدم أدلة على توقعات أي انتعاش في الطلب من أكبر مستورد للنفط في العالم.

 

وانخفض خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 11 سنتا أو 0.13 % إلى 82.40 دولار للبرميل وفقدت العقود الآجلة لخام برنت ثمانية سنتات إلى 86.13 دولار للبرميل وذلك وفقا لوكالة الأنباء العمانية.

 

ومن المنتظر أن تعلن الصين عن أرقام الإنتاج الصناعي والاستثمار ومبيعات التجزئة والبطالة لشهر يوليو الثلاثاء، بعد أن أظهرت مؤشرات أخرى أن ثاني أكبر اقتصاد في العالم توجه إلى الانكماش المالي وتراجعت مبادلاته التجارية.

 


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