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بدء الدورات التدريبية لتأهيل خريجى التعليم الفني بالغربية لسوق العمل

الأربعاء، 16 أغسطس 2023 12:49 م
بدء الدورات التدريبية لتأهيل خريجى التعليم الفني بالغربية لسوق العمل جانب من الدورات
الغربية مصطفى عادل

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أعلن ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، بدء الدورات التدريبية لاكتساب خريجي التعليم الفني مهارات سوق العمل، فى التخصصات المختلفة الصناعية والتجارية، في إطار خطة المحافظة لحياة كريمة بالمحلة الكبرى.
 
وأشار وكيل وزارة التربية والتعليم، إلى أنه تم تدريب 29 فنى سكرتير بالتعليم الفنى غرب المحلة، 20 فنى تسويق، 20 فنى تركيبات كهربائية بالصناعات بنات، 10 فنى ملابس جاهزة، 10 فني تجهيز منسوجات، 10 فنى حاسبات، بإجمالى 89 خريج وخريجة للتعليم الفني، بإشراف مدير عام التعليم الفني، وتنفيذ مدير إدارة التعليم الفني الصناعي والتجاري بالمديرية.
 
 
 

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