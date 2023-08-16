بدء الدراسة.. التعليم تستعد للعام الدراسى الجديد بعدة إجراءات.. التفاصيل

كتب محمود طه حسين

بدأت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى الاستعداد لبدء الدراسة بالعام الدراسي الجديد المقرر انطلاقه 30 سبتمبر المقبل بالمدارس الرسمية والرسمية للغات، حيث أكدت الوزارة أنه سيتم إصدار قرار وزارى بلائحة الانضباط المدرسى لتنظيم العلاقة بين الطلاب والمدارس وأيضا أولياء الأمور بالمدارس، مشددة على أن العام الدراسى الجديد سوف يشهد انضباط كبير من جانب الطلاب وأولياء أمورهم والمدارس.

وأوضحت الوزارة، أنه ضمن الإجراءات التي يتم التجهيز لها لبدء العام الدراسى الجديد 2024، إنهاء خطوات وإجراءات تعيين المعلمين الجدد واستلامهم العمل قبل بدء الدراسة فى المدارس الرسمية والرسمية للغات، مشيرة إلى أن المديريات والإدارات التعليمية جاهزة للتعاقد مع المعلمين الجدد بعد استلام أسمائهم من الجهة المسئولة.

كما أوضحت الوزارة أنه يتم طباعة الكتب الدراسية بشكل كبير، وسيتم تسليمها للمديريات قبل بدء الدراسة ومن ثم تسليمها للطلاب، كما تعمل المدارس حاليا على الانتهاء من كافة أعمال الصيانة البسيطة قبل بدء الدراسة بالمدارس، مؤكدة أن الدراسة سوف تشهد استقرار وحضور مرتفع حيث سيتم استمرار العمل باليوم الرياضى بالمدارس فى إطار تشجيع وجذب الطلاب للحضور للمدارس كما سيتم تطبيق الغياب منذ الأسبوع الأول من بدء الدراسة.

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أعلنت الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد، حيث يبدأ يوم السبت الموافق30 سبتمبر 2023، إلى السبت 8 يونيو 2024، لجميع المراحل التعليمية المختلفة للمدارس الحكومية، والرسمية، والرسمية للغات، والخاصة والخاصة لغات، على أن تبدأ أجازة نصف العام الدراسي يوم 27يناير 2024.

كما أعلنت الوزارة أنه سيتم السماح للمدارس الدولية الراغبة في بدء الدراسة مبكرا بداية الأسبوع الأخير من شهر أغسطس الجاري، وذلك بعد التقدم بطلب لوزارة التربية والتعليم لأخذ الموافقة اللازمة.

وأوضحت الخريطة الزمنية للعام الدراسي أن عدد الأسابيع للعام الدراسي 35 أسبوعا علي النحو التالي، يبدأ الفصل الدراسي الأول 30 سبتمبر المقبل إلى الخميس 25 يناير 2024.