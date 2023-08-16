اليوم السابع
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الأربعاء، 16 أغسطس 2023 11:26 م
أكرم القصاص - علا الشافعي

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انخفاض أسعار النفط بفعل مخاوف النمو الصيني

الأربعاء، 16 أغسطس 2023 11:00 م
انخفاض أسعار النفط بفعل مخاوف النمو الصيني نفط
كتبت -مروة الغول

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تراجعت أسعار النفط اليوم، مواصلة خسائر الجلسة السابقة التي بلغت 1%مع تغلب بيانات اقتصادية ضعيفة من الصين على شح إمدادات الخام الأمريكية.
 
وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 21 سنتا إلى 84.68 دولار للبرميل، في حين تراجع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 20 سنتا إلى 80.79 دولار وذلك وفقا لوكالة الأنباء العمانية.
 
ولا تزال بيانات النشاط الاقتصادي الصيني لشهر يوليو التي صدرت أمس الثلاثاء تدفع السوق نحو الهبوط، بعد أن جاءت مبيعات التجزئة والإنتاج الصناعي والاستثمار دون التوقعات، ما أثار القلق بشأن تباطؤ أشد وأطول في نمو ثاني أكبر اقتصاد في العالم.
 
وأثارت بيانات مبيعات التجزئة التي جاءت أقوى من المتوقع في الولايات المتحدة، أكبر مستهلك للنفط في العالم، مخاوف من أن أسعار الفائدة قد تظل مرتفعة لفترة أطول،وقد تؤدي تكاليف الاقتراض المرتفعة للشركات والمستهلكين إلى إبطاء النمو الاقتصادي وتقليل الطلب على النفط.

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