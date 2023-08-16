

وذكرت وكالة الأنباء اليمنية أن رئيس اللجنة عقد اجتماعا حضره أعضاء اللجنة: وزير الداخلية اللواء الركن ابراهيم حيدان ورئيس جهاز الأمن السياسي اللواء الركن عبده الحذيفي ورئيس جهاز الأمن القومي اللواء الركن أحمد المصعبي ورئيس هيئة الاستخبارات العسكرية اللواء الركن أحمد اليافعي.



وأشار الفريق الداعري -خلال الاجتماع- إلى الحملات الأمنية العسكرية المشتركة في عدد من المحافظات لتثبيت الأمن والاستقرار وتأمين الطرقات والمنافذ ومكافحة الارهاب ومحاربة التهريب الذي تنشط فيه مليشيا الحوثي الارهابية، مشددا على مضاعفة الجهود ورفع مستوى التنسيق والتعاون والتكامل بين كافة الاجهزة الامنية والاستعانة بالقوات المسلحة لترسيخ الامن والاستقرار في المحافظات المحررة.