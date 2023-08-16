الكهرباء: 50% من أهالى مطروح لديهم عدادات مسبوقة الدفع.. إنفوجراف

نجحت شركة البحيرة لتوزيع الكهرباء برئاسة المهندس طارق عبد الشافي فى استبدال العدادات التقليدية لأخرى مسبوقة الدفع بنسبة 50% من إجمالى عدد المشتركين بالمحافظة، فيما بلغ إجمالى عدد العدادات مسبوقة الدفع بمرسي مطروح 110 آلاف عداد فيما يبلغ عدد العدادات التقليدية 118 ألف عداد ، موضحا أنه جارى تحويل باقى العدادات التقليدية لأخرى مسبوقة الدفع.

وفى هذا الإنفوجراف نرصد أبرز جهود وزارة الكهرباء في تركيب العدادات مسبوقة الدفع في مطروح.

• نجحت شركة البحيرة لتوزيع الكهرباء فى استبدال العدادات التقليدية لأخرى مسبوقة الدفع بنسبة 50% من إجمالى عدد المشتركين بالمحافظة

• إجمالى عدد العدادات مسبوقة الدفع بمرسى مطروح بلغ 110 آلاف عداد

• يبلغ عدد العدادات التقليدية 118 ألف عداد

• جارى تحويل باقى العدادات التقليدية لأخرى مسبوقة الدفع