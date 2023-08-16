اليوم السابع
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الأربعاء، 16 أغسطس 2023 06:30 م
أكرم القصاص - علا الشافعي

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الكهرباء: 50% من أهالى مطروح لديهم عدادات مسبوقة الدفع.. إنفوجراف

الأربعاء، 16 أغسطس 2023 06:00 م
الكهرباء: 50% من أهالى مطروح لديهم عدادات مسبوقة الدفع.. إنفوجراف إنفوجراف

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نجحت شركة البحيرة لتوزيع الكهرباء برئاسة المهندس طارق عبد الشافي فى استبدال العدادات التقليدية لأخرى مسبوقة الدفع بنسبة 50% من إجمالى عدد المشتركين بالمحافظة، فيما بلغ إجمالى عدد العدادات مسبوقة الدفع بمرسي مطروح 110 آلاف عداد فيما يبلغ عدد العدادات التقليدية 118 ألف عداد ، موضحا أنه جارى تحويل باقى العدادات التقليدية لأخرى مسبوقة الدفع.

وفى هذا الإنفوجراف نرصد أبرز جهود وزارة الكهرباء في تركيب العدادات مسبوقة الدفع في مطروح.

• نجحت شركة البحيرة لتوزيع الكهرباء فى استبدال العدادات التقليدية لأخرى مسبوقة الدفع بنسبة 50% من إجمالى عدد المشتركين بالمحافظة

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•  إجمالى عدد العدادات مسبوقة الدفع بمرسى مطروح بلغ 110 آلاف عداد

 

• يبلغ عدد العدادات التقليدية 118 ألف عداد

 

• جارى تحويل باقى العدادات التقليدية لأخرى مسبوقة الدفع


الكهرباء

مطروح

عدادات مسبوقة الدفع

اليوم السابع بلس



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