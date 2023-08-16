الكهرباء: انخفاض نسبة الفقد بـ"مطروح" إلى 17% بسبب تطوير الشبكة

كتبت رحمة رمضان

كشف مصدر مسئول ب وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أن أعمال التطوير التى تمت بالشبكة الكهربائية بمحافظة مرسى مطروح من خلال شركة البحيرة لتوزيع الكهرباء برئاسة المهندس طارق عبد الشافي، ساهمت فى انخفاض نسبة الفقد بالشبكة الكهربائية إلى 17% بعد أن كانت 23 % خلال العام الماضي.

وأوضح المصدر فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع" ، أن من بين اسباب انخفاض نسبة الفقد بالشبكة الكهربائية بمحافظة مرسي مطروح اعمال التطوير التى تمت بالشبكة علاوة على تركيب 35 الف عداد كهرباء كودى مسبوق الدفع للمبانى المخالفة و العشوائية بدلا من وصلات التيار الغير قانونية.

و قال المصدر أن الشركة نجحت فى عمل طفرة بالشبكة الكهربائية بمحافظة مرسى مطروح تعتبر غير مسبوقة ، موضحا أنه تم تنفيذ مشروعات لتطوير شبكة الكهرباء بالمحافظة بتكلفة 396 مليون جنيه.

و أضاف المصدر ، أنه تم تطوير الشبكة الكهربائية بمحافظة مرسي مطروح من خلال إنشاء خطوط جديد و تركيب أكشاك توزيع جديدة ، لافتا إلى أنه من المستهدف تنفيذ مشروعات جديدة لتطوير و رفع كفاءة الشبكة بالمحافظة خلال عام 2024 بتكلفة تصل إلى 80 مليون جنيه.