القيمة الغذائية للقهوة السوداء.. أبرزها انخفاض السعرات الحرارية

كتب – حسام الشقويرى

إذا كنت تبحث عن مشروب منخفض السعرات الحرارية والدهون والكربوهيدرات، فإن القهوة السوداء هي المشروب المثالي لك، وببساطة يصبح شرب القهوة مدعاة للقلق فقط عندما تشربها بانتظام مع الحليب وفقا لما نشره موقع health

وعادة ، يحتوي فنجان من القهوة السوداء على:

الدهون - 0٪

الكوليسترول - 0٪

الصوديوم - 0٪

الكربوهيدرات - 0٪

السكر - 0٪

البوتاسيوم - 4٪

في الواقع ، تحتوي القهوة السوداء على قيمة غذائية منخفضة جدًا إلى جانب إعطائك كميات قليلة من البوتاسيوم. فهى فقط لا تضيف الكثير من السعرات الحرارية ، فمحتوى السعرات الحرارية في القهوة السوداء منخفض للغاية ، مما يجعلها مشروبًا مثاليًا لمن يبحثون عن مشروب منتظم لا يضر بصحتهم.

وتحتوي القهوة السوداء على حمض الكلوروجينيك الذي يساعد على إبطاء إنتاج الجلوكوز في الجسم. هذا يعني أنك إذا شربت القهوة السوداء بعد الوجبة ، سينتج جسمك كمية أقل من الجلوكوز والخلايا الدهنية، وتحتوي القهوة السوداء أيضًا على مضادات الأكسدة التي تساعد في عملية إنقاص الوزن.

الآثار الجانبية للقهوة السوداء

الإفراط في تناول القهوة السوداء يؤدي إلى آثار جانبية

الكثير من القهوة السوداء تفرز مستويات عالية من هرمونات التوتر في جسمك ، مما يؤدي فقط إلى القلق والتوتر. من السهل أن تشعر بالتوتر عندما تستهلك الكثير من الكافيين.

الإفراط في تناول القهوة يمكن أن يفسد روتين نومك بشكل خطير. يوصى بتجنب القهوة قبل ساعات قليلة من موعد النوم إذا كنت ترغب في الحصول على نوم جيد ليلاً.

القهوة السوداء غنية بالكافيين والحمض ، لذا فإن الإفراط في تناولها يمكن أن يؤدي إلى حموضة معدتك. من المحتمل أن تعاني من تقلصات وتشنجات في البطن.

كثرة القهوة في نظامك تجعل من الصعب على جسمك امتصاص المعادن من نظامك الغذائي اليومي ، مثل الحديد والكالسيوم والزنك.