القمر يقترن بالمريخ الكوكب الأحمر الجمعة فى مشهد بديع بسماء مصر

تشهد الكرة الأرضية بعد غدا الجمعة 18 أغسطس، اقتران القمر والمريخ ، حيث يقترن القمر مع كوكب المريخ (الكوكب الأحمر) حيث نراهما متجاوران في السماء باتجاة الغرب بعد غروب الشمس مباشرة إلى أن يغرب هذا المشهد سريعا بغضون 8:50 مساءا تقريبا، ويرى هذا المشهد بالعين المجردة بسماء مصر فى ظاهرة فلكية بديعة.

كان الدكتور أشرف تادرس أستاذ الفلك بالمعهد القومى للبحوث الفلكية، كشف أن المجموعات النجمية التي يمكن رؤيتها خلال شهر أغسطس باتجاه الشمال (الدب الأكبر/ المغرفة الكبرى)، و (العقرب) و(القوس/ براد الشاي) في الجنوب.

وأضاف أستاذ الفلك بالمعهد القومى للبحوث الفلكية، أن مجموعة الجبار الشهيرة تبدأ في الشروق في 4:00 صباحا في أول الشهر، ثم في 2:30 صباحا تقريبا في نهاية الشهر، ويتراءى مثلث الصيف المكون من النجوم الثلاثة اللامعة (النسر الطائر/ الطير - النسر الواقع/ فيجا - ذنب الدجاجة/ دنب) في الظهور طوال شهر أغسطس عند دخول الليل، ويتراءى المريخ وعطارد بعد غروب الشمس مباشرة لفترات قصيرة، بينما يشرق زحل والمشترى مع تقدم الليل طوال شهر أغسطس.