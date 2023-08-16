القبض على 3 مسجلين خطر متهمين بإطلاق النار على شخص بالدقهلية

كتب إيهاب المهندس

تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد مكان تواجد 3 من العناصر الإجرامية شديدى الخطورة والمتهمون فى واقعة إطلاق النيران على أحد الأشخاص بالدقهلية بمكان اختبائهم بإحدى الأراضى الزراعية بدائرة مركز شرطة السنبلاوين ، وحال وصول القوات بادر أحد المتهمين "سبق اتهامه فى 9 قضايا أبرزهم "سرقة بالإكراه – مخدرات – سلاح"، بإطلاق أعيرة نارية تجاه القوات ، حيث أسفر عن إصابته وتم نقله إلى إحدى المستشفيات.

وكذا ضبط الاثنين الآخرين وبحوزتهم بندقية خرطوش وعدد من الطلقات لذات العيار – كمية لمخدر الهيروين وزنت 1 كيلو جرام - 2 دراجة نارية "بدون لوحات" – مبلغ مالى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.