اليوم السابع
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القبض على 3 مسجلين خطر متهمين بإطلاق النار على شخص بالدقهلية

الأربعاء، 16 أغسطس 2023 11:57 ص
القبض على 3 مسجلين خطر متهمين بإطلاق النار على شخص بالدقهلية حملة أمنية ـ أرشيفية
كتب إيهاب المهندس

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تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد مكان تواجد 3 من العناصر الإجرامية شديدى الخطورة والمتهمون فى واقعة إطلاق النيران على أحد الأشخاص بالدقهلية بمكان اختبائهم بإحدى الأراضى الزراعية بدائرة مركز شرطة السنبلاوين ، وحال وصول القوات بادر أحد المتهمين "سبق اتهامه فى 9 قضايا أبرزهم "سرقة بالإكراه – مخدرات – سلاح"، بإطلاق أعيرة نارية تجاه القوات ، حيث أسفر عن إصابته وتم نقله إلى إحدى المستشفيات.

وكذا ضبط الاثنين الآخرين وبحوزتهم بندقية خرطوش وعدد من الطلقات لذات العيار – كمية لمخدر الهيروين وزنت 1 كيلو جرام - 2 دراجة نارية "بدون لوحات" – مبلغ مالى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.

 

 


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