اليوم السابع
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القبض على شخص لاتهامه بغسل 3 ملايين جنيه فى بيع وشراء عملات افتراضية

الأربعاء، 16 أغسطس 2023 11:58 ص
القبض على شخص لاتهامه بغسل 3 ملايين جنيه فى بيع وشراء عملات افتراضية العملات الإفتراضية- أرشيفية
كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

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أكدت معلومات وتحريات قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" مقيم بمحافظة الإسكندرية، بممارسة نشاط إجرامى تخصص فى بيع وشراء العملات الافتراضية على شبكة (الإنترنت) بالمخالفة للقانون.
 
كما تبين محاولته غسل تلك الأموال المتحصلة من ذلك النشاط عن طريق شراء السيارات، وإيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة به وبأفراد أسرته بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.
 
عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وعُثر بحوزته على (عدد 106 جهاز تعدين العملات الإفتراضية - جهاز كمبيوتر – جهاز حاسب آلى "لاب توب")، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه، وقدرت أفعال الغسل التى قام بهاالمتهم من متحصلات نشاطه الإجرامى بمبلغ (3 مليون جنيه)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

العملات الإفتراضية

جريمة غسل الاموال

جرائم الاموال العامة

بيتكوين

أمن الإسكندرية

جريمة النصب



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