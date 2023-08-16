العثور على جثة شاب مجهول الهوية داخل ترعة النوبارية بالبحيرة

البحيرة - ناصر جودة

تمكنت قوات الأنقاذ النهرى بالبحيرة من انتشال جثة شخص مجهول الهوية لقى مصرعه غرقًا بترعة النوبارية بالبحيرة.

كانت مديرية أمن البحيرة قد تلقت إخطارا بالواقعة من شرطة النجدة، وبالفحص تبين وفاة شخص مجهول الهوية، إثر إصابته باسفكسيا الغرق بترعه النوبارية، وتم نقل جثة المتوفى إلى ثلاجة حفظ الموتى إلى مستشفى النوبارية المركزى تحت تصرف النيابة.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، تمهيدا لاحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيق، ومعرفة أسباب وملابسات الحادث.

يذكر أن محافظة البحيرة قد شهدت مصرع طفل غرقًا إثر انزلاق قدمه بإحدى الترع بمركز إيتاى البارود بالبحيرة، وبالفحص تبين غرق "ح .ا.ر"، سنتان داخل إحدى الترع بقرية كفر الشيخ مخلوف التابعة لمركز إيتاى البارود بالبحيرة، وتم انتشال الجثة من مياه الترعة، ونقلها إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى إيتاى البارود تحت تصرف النيابة العامة.