الصحة: تطوير مستشفى العلمين النموذجي بتكلفة 244.4 مليون جنيه

كتب وليد عبد السلام

قالت وزارة الصحة والسكان أنه تطوير مستشفى العلمين النموذجي بمحافظة مطروح بتكلفة إجمالية 244.4 مليون جنيه، بطاقة 71 سريرًا لخدمة 40 ألف مواطن كما تم تطوير مستشفى مطروح العام بتكلفة 34.9 مليون جنية وشملت عملية التطوير رفع كفاءة المستشفى ذات السبع طوابق، واستحداث غرفة تحكم ومراقبة إلكترونية، وقسم مناظير نفسية وعصبية، وتطوير 7 غرف اقتصادية، وتطوير الغرب الطبية منها 15 سريرًا طبيًا كهربائيا لقسم الكلى، وتطوير مركز عناية الصدر بالكامل بتكلفة 420 ألف جنيه، ورفع كفاءة وحدة النهوض الصحية ومبني الإدارة الصحية بمركز الحمام بتكلفة 490 ألف جنيه.

وأضافت وزارة الصحة والسكان أنه تم تطوير مبني العزل الطبي بالسلوم بتكلفة 300 ألف جنيه، ورفع كفاءة مخزن بعلم الروم بتكلفة 150 ألف جنيه، وتطوير شامل لمستشفى النساء بإجمالي تكلفة 6.5 مليون جنيه وتطوير شامل لمستشفى الحميات بالمحافظة بقيمة 2 مليون جنيه كما تم تطوير شامل لمستشفى الأطفال بإجمالي تكلفة 1.5 مليون جنيه، وإضافة 10 حضانات جديدة، و5 أجهزة تنفس صناعي.

وتابعت وزارة الصحة والسكان: تم تطوير شامل لمستشفى براني، ومستشفى الحمام, والضبعة، حيث تم رفع كفاءة وتطوير بعض الأقسام بتلك المستشفيات بالاضافة إلي تطوير وحدة اطنوح بمدينه مرسي مطروح ووحدة النجيلة البحرية ووحدة الزويدة ببراني، ووحدة راس الحكمة بمرسي مطروح، وإنشاء بعض الوحدات الجديدة منها وحدة أبو زريبة بالسلوم، ووحدة بهي الدين بسيوة، ووحدة القرية 29 بالحمام، وإنشاء مركز طبي سيدي عبد الرحمن الجديد بالعلمين.