اليوم السابع
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الصحة: إنشاء مركز العزيمة لعلاج الإدمان بمطروح بطاقة 135 سريرًا

الأربعاء، 16 أغسطس 2023 03:12 م
الصحة: إنشاء مركز العزيمة لعلاج الإدمان بمطروح بطاقة 135 سريرًا وزارة الصحة والسكان
كتب وليد عبد السلام

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أعلنت وزارة الصحة والسكان تخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بناحية قرية السمامه مدينه الحمام بمحافظة مطروح لصالح مديرية الصحة والسكان لإقامة وحدة صحيه عليها، بالإضافة إلى إنشاء مركز العزيمه لعلاج الإدمان بمطروح ليكون المركز الأول من هذا النوع بمطروح والإسكندرية، على مساحة 8000 متر مربع وبطاقة استيعابية 135 سريرًا و 2 عيادة خارجية، يستهدف ذلك المركز 12 ألف مريض سنويا، كما يضم ورش عمل للتأهيل المهني لمساعدة المرضى على اكتساب حرف يحتاجها سوق العمل. 
 
كما شملت المشروعات التنموية لغرب مصر  تنفيذ بعض المبادرات والخدمات في قطاع الصحة بالمحافظة، ومن بين تلك المبادرات مثل حملة علاج سوء التغذية للأطفال ضمن المرحلة الأولى للمبادرة والتي شملت مطروح.
 
وتضمنت المبادرات مبادرة أولادنا امانه للقضاء على مرض الانيمياب بين الطلبة بالمدارس بالاضافة الي مبادرة الكشف المبكر عن ضعف السمع والتي استفاد منها عدد 1.3 ألف طفل بالمحافظة، وكذلك الكشف على 87 ألف طالب ضمن الحملة القومية للقضاء على التقزم والأنيميا والسمنة، كما تم زيادة عدد المستفيدين من التأمين الصحي من 278.6 ألف إلى 384.4 ألف مستفيد، بزيادة قدرها 38%.

الصحة

المشروعات التنموية

مشروعات غرب مصر



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