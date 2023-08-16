الشباب والرياضة بشمال سيناء تعلن تفاصيل النسخة الرابعة من أولمبياد الطفل المصرى

شمال سيناء ـ محمد حسين

أعلنت مديرية الشباب والرياضة بشمال سيناء إقامة مسابقة " أولمبياد الطفل المصرى " النسخة الرابعة، وتنفذه وزارة الشباب والرياضة ممثلة بالإدارة المركزية لتنمية النشء، والإدارة المركزية لبرامج التنمية الرياضة.

وتهدف أولمبياد الطفل المصرى إلى التنافس فى الألعاب الرياضية وفق المبادئ الأولمبية، وتنفيذ أنشطة ومسابقات رياضية أولمبية للبنين والبنات لغرس قيمة التنافس وقيمة الولاء والانتماء، وتعزيز روح الإخاء بين المشاركين.

وقال إيهاب حسن مدير عام الشباب والرياضة بشمال سيناء، إن أولمبياد الطفل المصرى إحدى مشروعات الوزارة التى تعمل من خلالها على التنشئة والتعليم و التدريب كإحدى استراتيجيات الدولة، ويتم من خلالها اكتشاف المواهب والمتميزين رياضياً باستهداف أكبر عدد من المشاركين بمختلف المحافظات، مع غرس روح التعارف بينهم ، بمشاركة 100 ألف مشارك ومشاركة من كافة المحافظات .

وتتضمن أولمبياد الطفل المنافسة فى مجموعة من الألعاب الجماعية تتمثل فى " كرة القدم الخماسى، كرة الطائرة ، كرة السلة ، كرة اليد "، بجانب الألعاب الفردية المتمثلة فى ألعاب القوى ( عدو 100 متر ، دفع جلة 3 ك بنات / 4 ك بنين ، وثب طويل )، و تنس الطاولة ( فردي و زوجي )، و ألعاب المنازلات فى الكاراتية كاتا ، و التايكوندو كروجى ، والمصارعة، والجودو بالإضافة إلى مسابقات السباحة ( 50 م حرة / 50 ظهر ) و رفع أثقال ( 49 ك/55 ك/ 61 ك/ 67 ك/ 73 ك/ فوق 73 ك بنين )

رفع أثقال 40 ك/ 45 ك/ 49 ك / 55 ك/ 59 ك / فوق 95 ك بنات ) يمثل كل محافظة عدد 1 لاعب/ لاعبة ( 13 و 14 عام ) و مدرب.