السجن المشدد 7 سنوات لعاطل وسائق لاتجارهما فى المواد المخدرة بكفر الشيخ

كفر الشيخ- محمد سليمان

أصدرت محكمة جنايات كفر الشيخ "الدائرة الثانية"، برئاسة المستشار شريف محمد قورة، رئيس المحكمة والدائرة، وعضوية المستشارين محمد مصطفى سليم، وأحمد فتحي عبد المتعال، ومحمد عزمي أبوزيد، وسكرتارية محمد عبدالوهاب أبو طالب، حكما بمعاقبة عاطل وسائق بالسجن المشدد 7 سنوات، وتغريم كل واحد منهما مبلغ 200 ألف جنيه عما أسند إليهما لاتجارهما في المخدرات المتنوعة "هيروين"، و"حشيش"، و"ميثامفيامين".

وذلك في أحداث القضية رقم 3030 لسنة 2023 جنح مركز شرطة كفر الشيخ، والمقيدة برقم 1665 لسنة 2023 كلي كفر الشيخ، وقضت المحكمة أيضًا بمصادرة المخدر والميزان المضبوطين بحوزته المتهمين، وألزمتهما المصاريف الجنائية ومقابل أتعاب المحاماة.

وتعود تفاصيل القضية إلى إحالة جهات التحقيق كلا من "إسلام.م.م."، 40 عامًا، عاطل، و"الشراكي.ا.م.ش"، 51 عامًا، سائق، ويقيمان بقرية الحمراوي التابعة لمركز كفر الشيخ، إلى محكمة جنايات كفر الشيخ، لإجراء محاكمتهما عما أسند إليهما من اتهامات لأنه في يوم 21 مارس 2023 بدائرة مركز شرطة كفر الشيخ حازا وأحرزا جواهر مخدرة "هيروين"، و"حشيش"، و"ميثامفيامين" بقصد الإتجار، حيث عقب تقنين الإجراءات من قبل وحدة البحث الجنائي بمركز شرطة كفر الشيخ جرى ضبطهم وبحوزتهم كمية المخدر المضبوطة بحوزتهما.